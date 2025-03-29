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В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы
Администрация Тамбова объявила закупку элементов праздничного оформления ко Дню Победы. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Аукцион состоится 4 апреля, а поставка всех декораций должна быть завершена до 29 апреля.
В список закупки вошли семь видов флажных конструкций — подставок под флаги, выполненных в праздничной тематике. Всего планируется установить 39 таких элементов. Кроме того, в городе появятся четыре арки в форме звезды, 20 консолей с надписью «9 Мая», шесть объёмных композиций, баннер с символикой 80-летия Победы, световой лайтбокс с изображением ордена Отечественной войны и 20 бетонных флагштоков.
Украшения будут размещены на центральных улицах и площадях Тамбова, где пройдут основные торжественные мероприятия.
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