Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов

В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам

В Тамбове почтили память Евгения Боратынского

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов

В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

» » В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы

В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы

Сегодня, 10:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбова объявила закупку элементов праздничного оформления ко Дню Победы. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Аукцион состоится 4 апреля, а поставка всех декораций должна быть завершена до 29 апреля.

В список закупки вошли семь видов флажных конструкций — подставок под флаги, выполненных в праздничной тематике. Всего планируется установить 39 таких элементов. Кроме того, в городе появятся четыре арки в форме звезды, 20 консолей с надписью «9 Мая», шесть объёмных композиций, баннер с символикой 80-летия Победы, световой лайтбокс с изображением ордена Отечественной войны и 20 бетонных флагштоков.

Украшения будут размещены на центральных улицах и площадях Тамбова, где пройдут основные торжественные мероприятия.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Мероприятия ко Дню Победы в г.Тамбове

В Тамбове повторно объявили торги на реконструкцию мемориала «Вечный огонь»

Тамбов празднует годовщину Победы (анонс мероприятий)

Помощь ЮВЖД - ветеранам ко дню Победы

Героям - добрую память

Акция "Полотно Победы" продолжается



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Евгений Первышов проверил реконструкцию плотины в районе Пригородного леса

Сегодня, 11:10
0
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл выездную проверку хода реконструкции плотины на реке Цне в районе Пригородного леса. Здесь завершён сбор временной перемычки, благодаря которой в этом сезоне удастся поддерживать необходимый уровень воды в реке.

В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы

Сегодня, 10:59
0
Администрация Тамбова объявила закупку элементов праздничного оформления ко Дню Победы. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Аукцион состоится 4 апреля, а поставка всех декораций должна быть завершена до 29

В Тамбове два ребёнка погибли от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело

Сегодня, 10:50
0
30 марта в одной из квартир на 2-м Почтовом проезде в Тамбове обнаружены тела двух малолетних детей — четырёхлетнего мальчика и месячного младенца. По предварительной версии, трагедия произошла из-за отравления угарным газом.

В Тамбовской области инициированы внеплановые проверки крупнейших компаний региона

Вчера, 08:50
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении ряда ключевых предприятий региона. Поводом для такой инициативы стало обращение врио главы области Евгения Первышова. Контроль за проверками возложен на Контрольно-счётную палату

В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыха

Вчера, 08:34
0
На заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, прошедшем в Тамбове, одним из главных вопросов стала организация летнего отдыха для детей. В обсуждении принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.

В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных

29 марта 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

Больница в Кирсанове оштрафована за невыплату компенсации уволенному сотруднику

29 марта 2025
0
Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушение трудовых прав в районной больнице. Установлено, что при увольнении одному из сотрудников не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, как того требует трудовое законодательство.

Прокуратура требует 1,17 млн рублей от «РКС-Тамбов» за загрязнение реки Жигалка

29 марта 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск, поданный прокуратурой региона к ООО «РКС-Тамбов». Коммунальное предприятие обвиняется в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение реки Жигалка. Надзорный орган требует взыскать с компании 1 миллион 170 тысяч

Один из 78: над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник

28 марта 2025
0
Минобороны России сообщило о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию страны в ночь на 28 марта. Всего средствами ПВО было уничтожено 78 вражеских дронов. Один из них сбили над Тамбовской областью.

В Тамбове осудили бывшего чиновника за подлог при приёмке жилья для сирот

28 марта 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему сотруднику регионального управления градостроительства и архитектуры по делу о служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, экс-чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ и приговорён к двум годам условного

Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов

28 марта 2025
0
Сегодня отмечает свой день рождения председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков. Под его руководством организация активно занимается патриотическим воспитанием молодежи,

В офисах «Русагро» в Тамбове и других регионах прошли обыски

27 марта 2025
0
26 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро» в Тамбове, Москве, Белгороде и Саратове. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Следственные мероприятия, по их данным, связаны с уголовным делом о

В Верхнеспасском не нашлось подрядчика на строительство школы за 750 миллионов рублей

27 марта 2025
0
Попытка провести торги на строительство нового корпуса школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа завершилась безрезультатно — на участие не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 750,4 млн рублей. Финансирование предполагалось из федерального, областного и

Суд подтвердил штраф для «РКС-Тамбов» за загрязнение оврага на Бастионной

27 марта 2025
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» более 30 тысяч рублей за многолетний сброс неочищенных сточных вод в овраг на улице Бастионной. Коммунальная компания, входящая в холдинг «Российские коммунальные системы», проигнорировала предписания

В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам

26 марта 2025
0
В Уварове досрочно завершили демонтаж аварийного моста через реку Ворона. Напомним, его центральный пролёт обрушился в апреле прошлого года. Несмотря на то, что по контракту работы должны были завершиться к 1 апреля, подрядчику удалось справиться раньше срока.

В Тамбове в мусорном баке обнаружили енота — животное временно приютил центр «Доброе сердце»

26 марта 2025
0
Необычная находка в одном из мусорных баков Тамбова удивила даже опытных волонтёров: в контейнере оказался енот. Об этом сообщили в официальных сообществах приюта «Доброе сердце», где животное временно разместили.

В Тамбове устанавливают перемычку на Цне и продолжают расчистку русла

26 марта 2025
0
В Тамбове начался монтаж временной перемычки на реке Цне. Работы должны завершить до 1 апреля, чтобы уложиться в сроки, установленные перед началом нерестового периода. Как уточнили в филиале «Цнинская шлюзованная система», перемычка необходима для поддержания нужного уровня воды — в соответствии с

В Тамбовской области стартовала посевная кампания: первые культуры уже в земле

26 марта 2025
0
В Тамбовской области начались весенние полевые работы. По данным регионального Минсельхоза, первыми к севу яровых приступили аграрии Мордовского и Тамбовского округов. Уже начата посадка ячменя, гороха и однолетних трав.

Арктический трактор за 34 тысячи: активы «Тамбовспецмаша» ушли с молотка

26 марта 2025
0
Кировский предприниматель Илья Горев стал новым обладателем нематериальных активов обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш». По информации конкурсного управляющего Андрея Столярова, на торгах он приобрёл промышленный образец, секрет производства арктического трактора и документацию по НИОКР всего за 34

Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес

25 марта 2025
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) уведомляет об изменении местонахождения в Жердевке дополнительного офиса № 3349/02/02, расположенного в настоящее время по адресу:г. Жердевка, ул. Первомайская, 134.

В Тамбове приступили к восстановлению перемычки на Цне у Пригородного леса

25 марта 2025
0
На оперативном совещании в правительстве области врио губернатора Евгения Первышова обсудили ситуацию с уровнем воды в реке Цне. Глава администрации Тамбова Максим Косенков отметил, что снижение уровня связано не с расчисткой русла, а с ремонтными работами на плотине в районе Пригородного леса.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги