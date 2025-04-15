Учительницу из Покрово-Пригородного отстранили от занятий после скандальной аудиозаписи Комментариев: 0 «Сидели в телефонах ср..., а ваши родители бух.. в углу. Как вас учить?!»



Родители школьников утверждают, что такое поведение педагога — не единичный случай. По их словам, учительница систематически срывалась на детей в течение двух лет, но открыто о проблеме решились говорить только после появления аудиодоказательств в социальных сетях.



После общественного резонанса прокуратура Тамбовского района инициировала проверку. Нарушения педагогической этики подтвердились. Служебное расследование провело и региональное министерство образования. По его итогам учительнице объявили выговор и отстранили от работы с данным классом — занятия ведёт другой преподаватель.



Директор школы и сама педагог публично принесли извинения родителям и детям. В ближайшие дни запланирована встреча представителей комитета образования с семьями учеников.



Тем не менее, часть родителей считает меры недостаточными. Они требуют увольнения педагога и проведения отдельной проверки в отношении администрации школы, которая, по их мнению, бездействовала слишком долго. Прокуратура заявила, что готова рассмотреть дополнительные обращения и при необходимости провести повторные проверки. В селе Покрово-Пригородное Тамбовской области разгорелся скандал после публикации аудиозаписи, на которой учительница английского языка грубо обращается к ученикам третьего класса. В записи слышно, как педагог кричит на детей, используя нецензурные и оскорбительные выражения:Родители школьников утверждают, что такое поведение педагога — не единичный случай. По их словам, учительница систематически срывалась на детей в течение двух лет, но открыто о проблеме решились говорить только после появления аудиодоказательств в социальных сетях.После общественного резонанса прокуратура Тамбовского района инициировала проверку. Нарушения педагогической этики подтвердились. Служебное расследование провело и региональное министерство образования. По его итогам учительнице объявили выговор и отстранили от работы с данным классом — занятия ведёт другой преподаватель.Директор школы и сама педагог публично принесли извинения родителям и детям. В ближайшие дни запланирована встреча представителей комитета образования с семьями учеников.Тем не менее, часть родителей считает меры недостаточными. Они требуют увольнения педагога и проведения отдельной проверки в отношении администрации школы, которая, по их мнению, бездействовала слишком долго. Прокуратура заявила, что готова рассмотреть дополнительные обращения и при необходимости провести повторные проверки.



