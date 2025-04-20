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В Тамбове завершается реставрация памятника «Тамбовский колхозник» — символа народного подвига
Сегодня, 12:20
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В Тамбове продолжаются работы по восстановлению одного из самых знаковых памятников, посвящённых героизму тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о монументе «Тамбовский колхозник», установленном в 1949 году на пересечении улиц Советской и Мичуринской. Памятник увековечивает уникальный эпизод народной инициативы: в 1942 году именно тамбовские колхозники первыми в стране собрали средства на строительство танковой колонны для фронта.
В центре композиции — танк Т-34, участвовавший в боях от Сталинграда до Винницы. На его башне когда-то красовался номер 266, а на корпусе — надпись: «Танк построен на средства тамбовских колхозников». Сегодня этот памятник служит напоминанием о неоценимом вкладе сельских жителей в Победу.
Работы по реставрации и благоустройству сквера вышли на финишную прямую. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, завершить обновление планируется уже в течение ближайшей недели. Сейчас специалисты занимаются восстановлением мемориала, обновлением тротуарной плитки и приведением в порядок прилегающей территории.
Процесс проходит под контролем Дирекции благоустройства и озеленения. Все замечания устраняются подрядчиком оперативно. Реставрация не только вернёт памятнику первозданный облик, но и создаст комфортную среду для горожан, желающих отдать дань уважения памяти героев прошлого.
Обновлённый сквер с памятником «Тамбовский колхозник» станет важной частью подготовки города к празднованию 80-летия Великой Победы.
Фото: Максим Косенков
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