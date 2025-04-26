Приход Никольского храма в Моршанске борется за право собственности на часовню-памятник Комментариев: 0



Пока иск оставлен без движения: суд установил, что заявление подано с рядом процессуальных нарушений. Истцу предстоит до 20 мая устранить недочёты: обосновать, почему требования предъявлены именно к городской администрации, представить доказательства содержания памятника приходом, а также подтвердить, что спорное имущество не относится к федеральной или областной собственности. Кроме того, приход оплатил лишь часть необходимой государственной пошлины — 11 530 рублей вместо положенных 50 тысяч.



Памятник-часовня представляет собой небольшую белую четырёхгранную конструкцию с нишами, в которых размещены иконы, обращённые на все четыре стороны света. Высота сооружения — чуть более трёх метров. По преданию, часовня установлена на месте бывшего престола Никольской церкви, до того как сам храм был передвинут в 1814 году на 42 аршина (около 30 метров) ради перепланировки городских улиц.



Решение о судьбе памятника имеет особое значение для прихожан и жителей Моршанска, ведь часовня является неотъемлемой частью истории города и связана с многовековыми православными традициями региона. Православный приход Никольского храма в Моршанске обратился в арбитражный суд Тамбовской области с иском о признании права собственности на памятник-часовню, расположенный напротив главных ворот церкви. Ответчиком в деле указана администрация города Моршанска.Пока иск оставлен без движения: суд установил, что заявление подано с рядом процессуальных нарушений. Истцу предстоит до 20 мая устранить недочёты: обосновать, почему требования предъявлены именно к городской администрации, представить доказательства содержания памятника приходом, а также подтвердить, что спорное имущество не относится к федеральной или областной собственности. Кроме того, приход оплатил лишь часть необходимой государственной пошлины — 11 530 рублей вместо положенных 50 тысяч.Памятник-часовня представляет собой небольшую белую четырёхгранную конструкцию с нишами, в которых размещены иконы, обращённые на все четыре стороны света. Высота сооружения — чуть более трёх метров. По преданию, часовня установлена на месте бывшего престола Никольской церкви, до того как сам храм был передвинут в 1814 году на 42 аршина (около 30 метров) ради перепланировки городских улиц.Решение о судьбе памятника имеет особое значение для прихожан и жителей Моршанска, ведь часовня является неотъемлемой частью истории города и связана с многовековыми православными традициями региона.



