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» » Приход Никольского храма в Моршанске борется за право собственности на часовню-памятник

Приход Никольского храма в Моршанске борется за право собственности на часовню-памятник

Сегодня, 09:01
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Православный приход Никольского храма в Моршанске обратился в арбитражный суд Тамбовской области с иском о признании права собственности на памятник-часовню, расположенный напротив главных ворот церкви. Ответчиком в деле указана администрация города Моршанска.

Пока иск оставлен без движения: суд установил, что заявление подано с рядом процессуальных нарушений. Истцу предстоит до 20 мая устранить недочёты: обосновать, почему требования предъявлены именно к городской администрации, представить доказательства содержания памятника приходом, а также подтвердить, что спорное имущество не относится к федеральной или областной собственности. Кроме того, приход оплатил лишь часть необходимой государственной пошлины — 11 530 рублей вместо положенных 50 тысяч.

Памятник-часовня представляет собой небольшую белую четырёхгранную конструкцию с нишами, в которых размещены иконы, обращённые на все четыре стороны света. Высота сооружения — чуть более трёх метров. По преданию, часовня установлена на месте бывшего престола Никольской церкви, до того как сам храм был передвинут в 1814 году на 42 аршина (около 30 метров) ради перепланировки городских улиц.

Решение о судьбе памятника имеет особое значение для прихожан и жителей Моршанска, ведь часовня является неотъемлемой частью истории города и связана с многовековыми православными традициями региона.
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Приход Никольского храма в Моршанске борется за право собственности на часовню-памятник

Сегодня, 09:01
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Православный приход Никольского храма в Моршанске обратился в арбитражный суд Тамбовской области с иском о признании права собственности на памятник-часовню, расположенный напротив главных ворот церкви. Ответчиком в деле указана администрация города Моршанска.

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