В Тамбовской области из-за заморозков погибло более 20 тысяч гектаров посевов Комментариев: 0



Основной удар стихии пришёлся по полям с сахарной свёклой — пострадало 16,4 тыс. га посевов этой культуры. На сегодняшний день удалось пересечь свёклу на площади 15,5 тыс. га. Остальные культуры, по информации властей, были восстановлены полностью. При этом ущерб оказался значительно меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда из-за заморозков погибло более 110 тысяч гектаров посевов.



Погодные условия сказались и на плодовых насаждениях. В правительстве региона уточнили, что зафиксированы повреждения цветков и завязей у косточковых деревьев, ранних сортов семечковых и некоторых ягодных кустарников. Итоговые потери в садоводстве пока не подсчитаны, поскольку процесс оценки ещё продолжается.



Тем не менее власти области не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что садоводы не смогут претендовать на страховое возмещение за утраченный урожай, так как соответствующий правовой механизм не будет задействован.



Напомним, заморозки наблюдались в регионе в период с 26 по 28 апреля, когда ночные температуры опускались до минус четырёх градусов. Конец апреля принёс в Тамбовскую область возвратные заморозки, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству. По данным пресс-службы регионального правительства, в результате похолодания пострадали посевы на площади около 21 тысячи гектаров. Однако, как заверили власти, почти все утраченные сельхозкультуры к настоящему моменту уже были пересеяны.Основной удар стихии пришёлся по полям с сахарной свёклой — пострадало 16,4 тыс. га посевов этой культуры. На сегодняшний день удалось пересечь свёклу на площади 15,5 тыс. га. Остальные культуры, по информации властей, были восстановлены полностью. При этом ущерб оказался значительно меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда из-за заморозков погибло более 110 тысяч гектаров посевов.Погодные условия сказались и на плодовых насаждениях. В правительстве региона уточнили, что зафиксированы повреждения цветков и завязей у косточковых деревьев, ранних сортов семечковых и некоторых ягодных кустарников. Итоговые потери в садоводстве пока не подсчитаны, поскольку процесс оценки ещё продолжается.Тем не менее власти области не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что садоводы не смогут претендовать на страховое возмещение за утраченный урожай, так как соответствующий правовой механизм не будет задействован.Напомним, заморозки наблюдались в регионе в период с 26 по 28 апреля, когда ночные температуры опускались до минус четырёх градусов.



