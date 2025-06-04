«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтения 0 В Тамбове открылась пятая Всероссийская научная конференция «Чичеринские чтения», собравшая ведущих юристов, учёных и студентов со всей страны. В этом году форум получил название «Атом Чичерина», символизируя значимость фигуры философа и правоведа как идейного ядра, вокруг которого формируются

Руководитель сменился: Сергей Касьянов покидает пост директора ХК «Тамбов» 0 В хоккейном клубе «Тамбов» произошли кадровые изменения — свой пост покинул директор команды Сергей Касьянов. Он возглавлял клуб с 2012 года и за более чем десятилетие стал важной фигурой в становлении и развитии тамбовского хоккея.

Повторный сброс сточных вод в Тамбовском округе вызвал массовую гибель рыбы 0 В Тамбовском округе вновь зафиксировано серьёзное экологическое происшествие: в ручей Пяшкиль были сброшены неочищенные сточные воды, что привело ко второй за последние месяцы массовой гибели рыбы в расположенном ниже по течению пруду Гудня. Инцидент произошёл 3 июня и был подтверждён Министерством

Профессор ТГТУ Сергей Мищенко награждён орденом Дружбы 0 Советник при ректорате Тамбовского государственного технического университета Сергей Мищенко удостоен ордена Дружбы — одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Соответствующий указ № 351 о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Минэкологии выявило источник загрязнения Цны в районе Кривого моста 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области провело проверку по обращениям жителей Тамбова о загрязнении реки Цны в районе Кривого моста. Как показало расследование, сброс сточных вод в реку происходит выше по течению — в месте впадения реки Студенец.

Александр Турецких назначен заместителем начальника управления судебного департамента в Тамбовской области 0 Бывший директор правового департамента администрации Тамбовской области Александр Турецких официально назначен на должность заместителя начальника управления судебного департамента в регионе. Приказ о его назначении был подписан 27 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.

В Тамбове выбрали подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам 0 Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» с третьей попытки определило подрядную организацию для проведения реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объект является культурным наследием регионального значения.

В реку Студенец зафиксирован сброс сточных вод: Минэкологии выявило постороннее вмешательство 0 В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Студенец. После выезда инспектора на место, 2 июня, факт загрязнения был подтверждён, хотя и с уточнением: задвижка коллектора канализационной насосной станции в районе

В селе Старосеславино пресечена незаконная продажа SIM-карт без проверки документов 0 Прокуратура Первомайского района выявила нарушение законодательства в сфере связи — в продуктовом магазине села Старосеславино осуществлялась незаконная продажа SIM-карт сотового оператора. Проверка проводилась по поручению прокуратуры Тамбовской области.

В правовом департаменте Тамбовской области произошли кадровые перестановки 0 Директор правового департамента правительства Тамбовской области Александр Турецких покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом 3 июня сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания областного правительства.

Ветераны из Тамбовской области проходят санаторное лечение в Крыму по линии Союза ветеранов Афганистана 0 Ежегодно «Российский Союз ветеранов Афганистана» организует для участников боевых действий отдых и санаторно-курортное лечение в оздоровительных учреждениях России. В этом году для ветеранов из Тамбовской области было выделено четыре путёвки в ООО «Холтон» ТЭС отель, расположенный в Евпатории.

В небе над Тамбовской областью сбит беспилотник с взрывчаткой 0 В ночь на 2 июня силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Тамбовской области. По информации, распространённой военными, на борту дрона находилось взрывное устройство.

Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителями прокуратуры 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым. В ходе диалога особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности объектов транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом глава

Семейное предприятие из Сампурского округа удостоено региональной награды 0 ООО «Вымпел», представляющее Сампурский муниципальный округ и основанное семьёй Вячеслава и Людмилы Дубровиных, получило Диплом правительства Тамбовской области в номинации «Лучшее семейное предприятие».

После инцидента с пострадавшей пенсионеркой в Тамбове Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Тамбове. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 28 мая, когда водитель городского автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры

В Тамбове завершены аварийные работы на водоводе на улице Советской 0 В ночь на 30 мая специалисты компании «РКС-Тамбов» успешно завершили восстановительные работы на всех трех участках магистрального водовода, поврежденных на улице Советской.

В Тамбове откроется выставка о нацистских преступлениях времён Великой Отечественной войны 0 С 2 по 14 июля в Доме молодёжи Тамбовской области будет работать передвижная выставка «Без срока давности» (12+), посвящённая преступлениям, совершённым нацистами и их пособниками в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детей 0 В Тамбовской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году детей принимают 25 загородных лагерей и два санатория, девять из которых уже начали свою работу. Ожидается, что отдыхом в лагерях воспользуются почти 53 тысячи юных жителей региона.

С 1 сентября в Тамбовской области ограничат ночную продажу алкоголя: депутаты одобрили новый закон 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в регионе. Согласно новому закону, с 1 сентября 2025 года торговля алкоголем будет запрещена с 22:00 до 08:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе

В Рассказово раскрыли серию мошенничеств с соцконтрактами на ЛПХ 0 Сотрудники полиции города Рассказово Тамбовской области выявили шесть эпизодов мошенничества, связанных с незаконным получением социальных контрактов, предназначенных для развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. Общий ущерб, причинённый