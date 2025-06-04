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Руководитель сменился: Сергей Касьянов покидает пост директора ХК «Тамбов»
В хоккейном клубе «Тамбов» произошли кадровые изменения — свой пост покинул директор команды Сергей Касьянов. Он возглавлял клуб с 2012 года и за более чем десятилетие стал важной фигурой в становлении и развитии тамбовского хоккея.
Под его руководством ХК «Тамбов» сумел дважды выиграть ВХЛ-Б, а в 2018 году сделал качественный рывок, поднявшись в Высшую хоккейную лигу. За это время команда укрепила свои позиции в российском хоккее и собрала вокруг себя преданных болельщиков.— Благодаря его работе была создана конкурентоспособная команда, которая обрела свой стиль и преданную аудиторию,
— отмечается в официальном сообщении клуба.
Временно исполняющим обязанности директора назначен нынешний спортивный директор клуба Дмитрий Казадаев. Он продолжит работу по развитию коллектива и обеспечению его стабильности в новых условиях.
Фото: t.me/hc_tambov
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