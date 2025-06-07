Как в Притамбовье выращивают картофель для фри Комментариев: 0



Как пояснил генеральный директор «Ви Гроу», кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Деговцов, выращивание такого картофеля — процесс кропотливый и требующий строгого соблюдения агротехники. По его словам, в отличие от пшеницы или кукурузы, где достаточно провести несколько обработок, картофель требует целого комплекса мероприятий: от своевременной доставки семян до регулярной защиты от вредителей.



Из-за климатических особенностей Тамбовщины семенной материал завозят из северных регионов — Великого Новгорода, Костромы и Пскова. В приоритете проверенные сорта, такие как «Челленджер», «Инноватор» и «Эдисон», однако хозяйство не боится экспериментировать, пробуя и другие разновидности, чтобы оценить их поведение на местных чернозёмах.



— С картофелем всё должно быть чётко и вовремя: от логистики семян до последней обработки. Всего за сезон необходимо до восьми агроприёмов, и всё это при обязательном поливе, — подчёркивает Деговцов.



Площадь, отведённая под картофель, в «Ви Гроу» составляет 550 гектаров. Урожай хранят в специально оборудованных помещениях: сейчас их объём — до 16 тысяч тонн, а в скором времени появится ещё одно хранилище на 4 тысячи. При этом значительная часть продукции отправляется прямо с полей в Липецк — на завод по производству картофеля фри.



Такой подход к выращиванию «второго хлеба» делает «Ви Гроу» не просто успешным производителем, но и одним из заметных игроков в агропищевой цепочке региона.



Фото: Алексей Бучнев / ПриТамбовье В числе лидеров по урожайности картофеля в Тамбовской области стабильно остаётся агрофирма «Ви Гроу», чьи поля расположены вблизи села Татаново. Основной специализацией предприятия, несмотря на широкую палитру выращиваемых культур, остаётся картофель — но не тот, что идёт на прилавки, а сортовой, предназначенный для производства картофеля фри.Как пояснил генеральный директор «Ви Гроу», кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Деговцов, выращивание такого картофеля — процесс кропотливый и требующий строгого соблюдения агротехники. По его словам, в отличие от пшеницы или кукурузы, где достаточно провести несколько обработок, картофель требует целого комплекса мероприятий: от своевременной доставки семян до регулярной защиты от вредителей.Из-за климатических особенностей Тамбовщины семенной материал завозят из северных регионов — Великого Новгорода, Костромы и Пскова. В приоритете проверенные сорта, такие как «Челленджер», «Инноватор» и «Эдисон», однако хозяйство не боится экспериментировать, пробуя и другие разновидности, чтобы оценить их поведение на местных чернозёмах.— подчёркивает Деговцов.Площадь, отведённая под картофель, в «Ви Гроу» составляет 550 гектаров. Урожай хранят в специально оборудованных помещениях: сейчас их объём — до 16 тысяч тонн, а в скором времени появится ещё одно хранилище на 4 тысячи. При этом значительная часть продукции отправляется прямо с полей в Липецк — на завод по производству картофеля фри.Такой подход к выращиванию «второго хлеба» делает «Ви Гроу» не просто успешным производителем, но и одним из заметных игроков в агропищевой цепочке региона.Фото: Алексей Бучнев / ПриТамбовье



