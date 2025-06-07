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Капремонт трассы Тамбов – Шацк идёт по графику
Сегодня, 10:48
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На участке автодороги Тамбов – Шацк продолжаются работы по капитальному ремонту. Как сообщает ГУП «Тамбовавтодор», работы идут строго в рамках утверждённого графика, в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На данный момент дорожники заняты укладкой износостойкого слоя дорожного покрытия на протяжённом участке трассы — с 13-го по 62-й километр. Активно ведутся работы в разных зонах, с соблюдением этапности и технологии.
На участке с 29,1 по 29,67 км уже завершено восстановление основания дорожного полотна. Кроме того, в селе Татаново, на отрезке с 13,7 по 16,1 км, специалисты полностью уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия протяжённостью 2,4 километра.
Ремонтные мероприятия продолжатся в летний сезон, и при сохранении текущих темпов трасса будет приведена в нормативное состояние в срок, улучшив качество движения и безопасность на одном из ключевых направлений региона.
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