Тамбовское небо покорилось "Новым людям" 0 Тамбов стал одной из площадок необычной акции, организованной партией "Новые люди" в честь Дня свободного человека. В минувшие выходные жители региона с удивлением наблюдали, как над их головами парят величественные воздушные шары, символизирующие свободу и новые возможности.

Капремонт трассы Тамбов – Шацк идёт по графику 0 На участке автодороги Тамбов – Шацк продолжаются работы по капитальному ремонту. Как сообщает ГУП «Тамбовавтодор», работы идут строго в рамках утверждённого графика, в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Цну продолжат расчищать: в Тамбове реализуют второй этап экологического проекта 0 В 2025 году в Тамбове продолжится расчистка реки Цна в рамках федеральной программы «Вода России», входящей в нацпроект «Экологическое благополучие». Планируется очистить более трёх километров русла, охватив семь ключевых участков в черте города.

Как в Притамбовье выращивают картофель для фри 0 В числе лидеров по урожайности картофеля в Тамбовской области стабильно остаётся агрофирма «Ви Гроу», чьи поля расположены вблизи села Татаново. Основной специализацией предприятия, несмотря на широкую палитру выращиваемых культур, остаётся картофель — но не тот, что идёт на прилавки, а сортовой,

«Чистейшая Ворона» стала мутной: жители Инжавинского района обеспокоены загрязнением реки 0 Вечером 6 июня в сообществе «Подслушано | Инжавино» появилась фотография, вызвавшая оживлённую дискуссию: вода в реке Ворона в районе села Углянка приобрела тёмный, почти чёрный оттенок. Автор публикации сопроводил снимок встревоженным вопросом: «Кто-то в курсе, что случилось с рекой Ворона? Почему

Дело «КомЭка»: суд вновь откладывает заседание из-за неявки свидетелей 0 6 июня Тамбовский районный суд в 48-й раз собрался для рассмотрения уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в крупном мошенничестве и ведении незаконного бизнеса. Однако и это заседание не обошлось без переноса — в суд не явились два свидетеля, один

На Доске Почёта Тамбова появятся 24 новых имени 0 В Тамбове готовятся обновить Доску Почёта традиция, приуроченная к празднованию Дня России и Дня города 12 июня, будет продолжена и в этом году. В 2025-м в число отмеченных горожан войдут 24 человека, внёсших весомый вклад в развитие областного центра.

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд 0 Городские власти Тамбова объявили очередной конкурс на право проведения благоустройства нового общественного пространства — сквера «Гармония», который должен появиться на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Стоимость работ предварительно оценена в 31 миллион рублей, эти средства уже

Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис», обязав ответчика выплатить 140,9 миллиона рублей. Информация о принятом решении появилась в электронной картотеке арбитражных дел, однако мотивировочная часть

Лето только начинается: жара, грозы 0 Первая неделя июня оказалась щедрой на контрасты — стартовала с ласкового солнца, а завершилась таким ливнем, что дачные грядки счастливо вздохнули. Летние осадки выдали по полной, и зелень на участках, похоже, в восторге. Что будет дальше — прогнозировать рано, но на ближайшие дни картина уже ясна.

«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтения 0 В Тамбове открылась пятая Всероссийская научная конференция «Чичеринские чтения», собравшая ведущих юристов, учёных и студентов со всей страны. В этом году форум получил название «Атом Чичерина», символизируя значимость фигуры философа и правоведа как идейного ядра, вокруг которого формируются

Руководитель сменился: Сергей Касьянов покидает пост директора ХК «Тамбов» 0 В хоккейном клубе «Тамбов» произошли кадровые изменения — свой пост покинул директор команды Сергей Касьянов. Он возглавлял клуб с 2012 года и за более чем десятилетие стал важной фигурой в становлении и развитии тамбовского хоккея.

Повторный сброс сточных вод в Тамбовском округе вызвал массовую гибель рыбы 0 В Тамбовском округе вновь зафиксировано серьёзное экологическое происшествие: в ручей Пяшкиль были сброшены неочищенные сточные воды, что привело ко второй за последние месяцы массовой гибели рыбы в расположенном ниже по течению пруду Гудня. Инцидент произошёл 3 июня и был подтверждён Министерством

Профессор ТГТУ Сергей Мищенко награждён орденом Дружбы 0 Советник при ректорате Тамбовского государственного технического университета Сергей Мищенко удостоен ордена Дружбы — одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Соответствующий указ № 351 о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Минэкологии выявило источник загрязнения Цны в районе Кривого моста 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области провело проверку по обращениям жителей Тамбова о загрязнении реки Цны в районе Кривого моста. Как показало расследование, сброс сточных вод в реку происходит выше по течению — в месте впадения реки Студенец.

Александр Турецких назначен заместителем начальника управления судебного департамента в Тамбовской области 0 Бывший директор правового департамента администрации Тамбовской области Александр Турецких официально назначен на должность заместителя начальника управления судебного департамента в регионе. Приказ о его назначении был подписан 27 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.

В Тамбове выбрали подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам 0 Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» с третьей попытки определило подрядную организацию для проведения реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объект является культурным наследием регионального значения.

В реку Студенец зафиксирован сброс сточных вод: Минэкологии выявило постороннее вмешательство 0 В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Студенец. После выезда инспектора на место, 2 июня, факт загрязнения был подтверждён, хотя и с уточнением: задвижка коллектора канализационной насосной станции в районе

В селе Старосеславино пресечена незаконная продажа SIM-карт без проверки документов 0 Прокуратура Первомайского района выявила нарушение законодательства в сфере связи — в продуктовом магазине села Старосеславино осуществлялась незаконная продажа SIM-карт сотового оператора. Проверка проводилась по поручению прокуратуры Тамбовской области.

В правовом департаменте Тамбовской области произошли кадровые перестановки 0 Директор правового департамента правительства Тамбовской области Александр Турецких покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом 3 июня сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания областного правительства.