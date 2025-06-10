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В Никоноровке строят газопровод: работы планируют завершить к осени
В деревне Никоноровке Тамбовского округа активно ведётся строительство газопровода. Работы начались в мае 2025 года, а завершить их планируется уже к сентябрю. Инициатором проекта выступили сами жители, обратившиеся с просьбой о газификации во время личного приёма у временно исполняющего обязанности главы региона Евгения Первышова.
Реакция властей была оперативной: в населённый пункт направили специалистов для сбора заявлений на подключение. В мобильном пункте приёма документов, организованном строительной компанией, девять человек оформили заявки на догазификацию.— На сегодня строительство продолжается. Из 30 домов в деревне заявки подали девять владельцев. Остальные тоже могут присоединиться к проекту,
— пояснил Павел Лях, генеральный директор компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов».
Оставшиеся жители могут обратиться в Единый центр предоставления услуг или оформить заявку онлайн через официальный портал Единого оператора газификации. Региональные власти подчёркивают, что работы идут в плановом режиме и завершатся до начала отопительного сезона.
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