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» » По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок

По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок

Вчера, 10:42
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По оценке федеральных органов, Тамбовская область входит в список десяти ведущих регионов, где процесс газификации активно продвигается вперед.

В рамках областной программы социальной газификации более 10 000 тамбовчан подали свои заявки. На сегодняшний день было заключено 8 300 договоров о технологическом присоединении. Более 6 700 договоров о прокладке газопровода выполнены до границ земельных участков, и близко к 5 000 домов было успешно подключено к газопроводной сети. По словам Максима Егорова, выполнение планов программы достигло 80%.

Важно отметить, что любой гражданин страны может претендовать на участие в программе социальной газификации, при условии соблюдения нескольких требований: наличие газификации в своем населенном пункте, наличие права собственности на жилье и земельный участок, а также фактическое использование газа для личных нужд.
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