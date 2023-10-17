В трёх округах области установлен карантин по бешенству животных 0 Карантин в связи с бешенством животных был установлен в трех округах Тамбовской области, а именно в Уваровском, Жердевском и Рассказовском округах. Зона включает в себя деревню Кузнецовка в Жердевском округе, село Верхнее Чуево в Уваровском округе и посёлок железнодорожной станции Рассказово в

В Тамбовской области стабилизировалась стоимость дизельного топлива 0 Одной из главных целей уборочной кампании 2023 года заключалась в обеспечении бесперебойного снабжения топливно-смазочными материалами (ГСМ) по доступным ценам. В текущем году несколько регионов России, включая Тамбовскую область, столкнулись с проблемой дефицита ГСМ.

Озвучены размеры штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности 0 Правительство Тамбовской области опубликовало некоторые аспекты предложенного законопроекта, который нацелен на ограничение практики искусственных абортов на территории региона. Один из ключевых элементов законопроекта - это определение санкций, которые будут применяться в случае нарушения этого

По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок 0 По оценке федеральных органов, Тамбовская область входит в список десяти ведущих регионов, где процесс газификации активно продвигается вперед.

Тамбов расторгает концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» 0 По результатам рабочего совещания, прошедшего 17 октября в администрации города Тамбова, было принято решение о начале процедуры расторжения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с компанией "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая действовала в посёлке Строитель.

В Тамбовской области хотят запретить склонение к абортам 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров представил законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области» для рассмотрения в Тамбовской областной Думе.

Более 300 жителей области досрочно вышли на пенсию 0 Женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году в Тамбовской области эту возможность воспользовались 326 человек - 267 мужчин и 59 женщин. Эту информацию предоставили в региональном

Имущество строительной компании «Козерог» будет выставлено на торги за 76 млн рублей 0 Конкурсный управляющий Александр Железинский строительной компании "Козерог", установил начальные цены на имущество, которое будет выставлено на аукционе. Независимый оценщик из компании "Воронежстройинформ" оценил 76 лотов на общую сумму 76 миллионов рублей.

Проблема с Пригородным лесом под Тамбовом продолжается усугубляться 0 Несмотря на протесты местных жителей и общественности Тамбовского региона, вопрос, связанный с незаконностью строительства в Пригородном лесу под Тамбовом на участках, принадлежащих лесному фонду, остается актуальным уже несколько лет. В ответ на последний запрос депутата Тамбовской городской Думы

В Тамбове изменится схема движения автобуса № 61 0 С 23 октября в Тамбове будет внесена изменение в маршрут автобуса № 61 "Хлеборобная - Клубная". Общественный транспорт будет следовать по улицам Агапкина, Советская и Запрудная, пропуская заезд на Проектный проезд.

Товарооборот ярмарки в Тамбове превысил 30 миллионов рублей 0 На прошедшей Большой осенней ярмарке в областном центре, которая прошла на минувших выходных у ЛДС "Кристалл" в Тамбове, было зарегистрировано более 21 тысячи посетителей. Этот мероприятие собрало 300 участников - предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 различных городов России и Республики

Жители Тамбовской области стали чаще жаловаться по проблемам ЖКХ 0 Сотрудники Центра управления регионом получили 1286 сообщений от жителей Тамбовской области в период с 6 по 12 октября.

В Тамбовской области пройдет фестиваль «Красная аллея» 0 В Тамбовской области скоро начнется второй ежегодный фестиваль академического симфонического оркестра, который носит имя великого композитора Сергея Рахманинова (6+). Названный "Красная аллея", этот фестиваль запланирован на период с 17 по 22 октября и будет проходить в нескольких локациях, включая

Тамбовский «Спартак» потерпел очередное крупное поражение 0 Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова провел свой домашний матч против команды "Космос" из Долгопрудного в рамках 13-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.

В Тамбове произошла очередная коммунальная авария 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» в очередной раз обнаружена утечка воды во дворе дома 149а на улице Мичуринской в Тамбове, недалеко от бассейна "Надежда". Вода начинает бить ручьем из-под земли на газоне, после чего переливается через бордюрный камень и разливается по дороге, блокируя проход в

В Мичуринском округе найдены тела четырёх человек 0 13 октября в селе Старое Хмелевое, расположенном в Мичуринском муниципальном округе, были обнаружены четыре тела без явных следов физического насилия. Эту информацию распространила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

ТГТУ празднует 65-летие 0 13 октября, Тамбовский государственный технический университет отмечает свое 65-летие. Это важное событие для Тамбовской области, поскольку ТГТУ сыграло значительную роль в развитии региона. За долгие годы своей деятельности университет подготовил тысячи высококвалифицированных технических

В Тамбов вновь нагрянет бабье лето 0 После значительного понижения температуры в Тамбове снова придет теплая осень. В воскресенье ожидается подъем температуры до +19 градусов, но после этого ожидается ухудшение погоды.

Житель Мичуринского округа осуждён за незаконную охоту на косуль 0 При рассмотрении уголовного дела, возбужденного Мичуринской районной прокуратурой, суд признал 41-летнего жителя Мичуринского района виновным в совершении преступления, связанного с незаконной охотой с причинением значительного ущерба, согласно статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Российской

Гендиректор строительной фирмы осуждён за мошенничество в особо крупном размере 0 В городе Моршанске глава строительной компании признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество в крупных размерах.