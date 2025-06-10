Разбитая дорога в Бокино под Тамбовом попала в поле зрения СК Комментариев: 0



По информации пресс-службы Следственного управления по Тамбовской области, речь идёт о дороге по улице Заречной — это единственная транспортная артерия, связывающая село с областным центром. По словам заявителей, дорога давно пришла в негодность: асфальтового покрытия нет, в сезон дождей проезд становится практически невозможным. Скорая помощь, пожарные и другие экстренные службы не могут добраться до домов из-за состояния проезжей части.



Проблему усугубляют два аварийных моста — пешеходный и автомобильный. Их текущее состояние, по словам местных жителей, представляет прямую угрозу безопасности. Каждый дождь превращает дорогу домой в испытание на выносливость, а призывы к ремонту, по их словам, годами остаются без ответа.



Теперь ситуацию будет расследовать Следственный комитет. По поручению Александра Бастрыкина, руководитель СУ СК по Тамбовской области Александр Полшаков должен провести процессуальную проверку, установить обстоятельства и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства. Ход проверки будет находиться под контролем в Москве.



Жители Бокино надеются, что внимание федеральных структур поможет сдвинуть проблему с мёртвой точки. Ведь, как отмечают в селе, отсутствие нормального подъезда — это уже не вопрос комфорта, а прямая угроза человеческой жизни. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей села Бокино Тамбовской области и поручил провести проверку состояния местной дороги, ставшей источником многолетнего недовольства. Основанием послужило обращение, поступившее в Информационный центр СКР. В результате региональному управлению СК было предписано заняться ситуацией на месте.По информации пресс-службы Следственного управления по Тамбовской области, речь идёт о дороге по улице Заречной — это единственная транспортная артерия, связывающая село с областным центром. По словам заявителей, дорога давно пришла в негодность: асфальтового покрытия нет, в сезон дождей проезд становится практически невозможным. Скорая помощь, пожарные и другие экстренные службы не могут добраться до домов из-за состояния проезжей части.Проблему усугубляют два аварийных моста — пешеходный и автомобильный. Их текущее состояние, по словам местных жителей, представляет прямую угрозу безопасности. Каждый дождь превращает дорогу домой в испытание на выносливость, а призывы к ремонту, по их словам, годами остаются без ответа.Теперь ситуацию будет расследовать Следственный комитет. По поручению Александра Бастрыкина, руководитель СУ СК по Тамбовской области Александр Полшаков должен провести процессуальную проверку, установить обстоятельства и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства. Ход проверки будет находиться под контролем в Москве.Жители Бокино надеются, что внимание федеральных структур поможет сдвинуть проблему с мёртвой точки. Ведь, как отмечают в селе, отсутствие нормального подъезда — это уже не вопрос комфорта, а прямая угроза человеческой жизни.



