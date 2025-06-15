Преподавателя МичГАУ оштрафовали на 4 миллиона за систематические взятки от студентов Комментариев: 0



По данным следствия, педагог получал деньги от студентов за помощь в сдаче вступительных экзаменов, выставление положительных оценок без фактической проверки знаний, фиктивные отметки о прохождении практики, содействие при сдаче госэкзаменов и защите дипломных работ. Установлено 16 эпизодов взяточничества, а общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 1,5 миллиона рублей.



Суд признал вину доказанной и назначил обвиняемому штраф в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение пяти лет. Все полученные незаконным путём деньги конфискованы в доход государства.



Это уже второй приговор по аналогичному делу, вынесенный в отношении преподавателей МичГАУ за последнюю неделю. Ранее суд оштрафовал бывшего доцента кафедры, который получал взятки в виде наличных и переводов на личные банковские карты, включая счёт своей супруги. Тогда сумма взяток составила более 200 тысяч рублей, а наказанием стал штраф в 1,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на преподавание.



Следственные органы подчёркивают, что борьба с коррупцией в вузах — одна из приоритетных задач, поскольку подобные случаи подрывают доверие к системе образования и дискредитируют труд добросовестных преподавателей.

Суд признал старшего преподавателя Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) виновным в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области, преступления носили системный характер и совершались в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.По данным следствия, педагог получал деньги от студентов за помощь в сдаче вступительных экзаменов, выставление положительных оценок без фактической проверки знаний, фиктивные отметки о прохождении практики, содействие при сдаче госэкзаменов и защите дипломных работ. Установлено 16 эпизодов взяточничества, а общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 1,5 миллиона рублей.Суд признал вину доказанной и назначил обвиняемому штраф в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение пяти лет. Все полученные незаконным путём деньги конфискованы в доход государства.Это уже второй приговор по аналогичному делу, вынесенный в отношении преподавателей МичГАУ за последнюю неделю. Ранее суд оштрафовал бывшего доцента кафедры, который получал взятки в виде наличных и переводов на личные банковские карты, включая счёт своей супруги. Тогда сумма взяток составила более 200 тысяч рублей, а наказанием стал штраф в 1,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на преподавание.Следственные органы подчёркивают, что борьба с коррупцией в вузах — одна из приоритетных задач, поскольку подобные случаи подрывают доверие к системе образования и дискредитируют труд добросовестных преподавателей.



