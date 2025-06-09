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Экс-доцента Мичуринского агроуниверситета оштрафовали за взятки от студентов и попытки мошенничества
Вчера, 16:11
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Мичуринский городской суд признал бывшего преподавателя аграрного университета Романа Щукина виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, речь идёт о десяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и двух попытках мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Суд назначил Щукину наказание в виде крупного денежного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, он лишён права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года.
Согласно материалам дела, в разное время доцент кафедры ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров получал от студентов суммы от 15 до 32 тысяч рублей. Взамен он ставил зачёты и положительные оценки без реальной проверки знаний. Общий объём полученных им взяток составил 222 тысячи рублей — все средства были изъяты в доход государства.
Также установлено, что Щукин дважды пытался обманом получить деньги, однако его действия не были доведены до конца и квалифицированы как покушения на мошенничество.
Это не единственный случай коррупции в стенах Мичуринского агроуниверситета. В начале 2024 года суд признал виновным в мошенничестве на сумму 36 миллионов рублей сотрудника профсоюзной организации вуза Михаила Бубнова. Тогда наказание ограничилось условным сроком — четыре года.
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