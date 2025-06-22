Суд снова приостановил дело экс-депутата Берстенёва 0 Ленинский районный суд Тамбова 22 мая в очередной раз приостановил уголовное дело против бывшего депутата городской Думы и экс-директора строительной компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва. Согласно материалам судебной картотеки, причиной стало наличие у подсудимого психического расстройства или

В Тамбовской области — два выпускника со 200 баллами на ЕГЭ 0 Подведены итоги основного периода Единого государственного экзамена в Тамбовской области. По официальным данным, 47 выпускников добились высшего результата — 100 баллов по одному из предметов. Особое внимание привлекли два ученика, которым удалось получить максимальные оценки сразу по двум

Тамбовская область подводит итоги ПМЭФ-2025 0 На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Главный результат — 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 30

Жители посёлка «Комсомолец» пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог и света 0 В посёлке совхоза «Комсомолец» Тамбовского муниципального округа назревает социальная напряжённость: жители пожаловались на отсутствие дорог и уличного освещения, из-за чего населённый пункт становится недоступным в период дождей. Обращение поступило в приёмную председателя Следственного комитета

Тамбовским хлебозаводам грозит спад 0 Ситуация в хлебопекарной отрасли Тамбовской области вызывает серьёзную обеспокоенность. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы области Евгений Первышов заявил, что ряд хлебозаводов работает в убыток, а объёмы продаж хлеба продолжают

«Фекальное озеро» в Тамбове на контроле 0 В Тамбове началась официальная оценка масштабов и стоимости работ по ликвидации так называемого «фекального озера», образовавшегося на улице Бастионной из-за аварийного канализационного коллектора. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В Бондарском округе выявлены нарушения при закупках для малого бизнеса 0 Прокуратура Бондарского района Тамбовской области выявила нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности одного из муниципальных учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ветеран из Тамбовской области принял участие в модном показе в Эрмитаже 0 Николай Артёмов, ветеран специальной военной операции из Тамбовской области, стал участником гала-показа адаптивной одежды, прошедшего 18 июня в Государственном Эрмитаже. Мероприятие стало финалом Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и частью культурной программы

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей 0 На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал инвестиционное соглашение с компанией ООО «Металл сервис». Документ предусматривает создание нового промышленного производства стоимостью 10,8 млрд рублей, о чём глава региона сообщил

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове 0 Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную деятельность, особенно с началом специальной военной операции. Одним из значимых событий стал концерт «Героям нашей земли», который прошёл в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн.

В Тамбове обсуждают киберугрозы и импортозамещение: стартовала IV конференция по информационной безопасности 0 В Тамбове начала работу IV межрегиональная конференция, посвящённая вопросам информационной безопасности и технологического импортозамещения. Мероприятие собрало более 200 участников — представителей органов власти, муниципалитетов, госструктур, частного сектора, а также учреждений образования и

В Тамбовской области построят новый сахарный завод: инвестпроект на 10+ млрд рублей от «Прогресс Агро» 0 В Мордовском округе Тамбовской области появится новый крупный сахарный завод, который планирует построить ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК), входящее в структуру агрохолдинга «Прогресс Агро». О реализации масштабного проекта стало известно 19 июня после подписания инвестиционного соглашения

В Мичуринске прошёл турнир памяти героя СВО Александра Тимошкина 0 На стадионе «Локомотив» в Мичуринске состоялся футбольный матч-турнир, посвящённый памяти Александра Вячеславовича Тимошкина — десантника, ветерана боевых действий в Чечне и участника специальной военной операции, героически погибшего 8 декабря 2023 года.

В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности 0 В Тамбовской области допускается временное отключение мобильного интернета в условиях повышенной угрозы безопасности. Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, пояснив, что подобные меры принимаются в связи с проведением специальной военной операции и зависят от оценки

Россельхозбанк получил награду за участие в акции «Монетная неделя» в Тамбовской области 0 В Тамбовской области подвели итоги акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля. Почти 960 тысяч монет вернули тамбовчане в денежный оборот во время проведения в регионе Монетной недели. Более 95 тысяч монет разного номинала на сумму более 378 тысяч рублей – принял Россельхозбанк. По

Гендиректор ЗАО «ДСУ-2» стал фигурантом оперативных мероприятий 0 Утром 19 июня сотрудники правоохранительных органов пришли по адресу проживания генерального директора ЗАО «ДСУ-2». Как сообщает издание «ПроТамбов», действия проводятся в рамках оперативно-служебной деятельности. В настоящий момент журналисты уточняют детали у официальных представителей силовых

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена 0 В ночь на 17 июня системы ПВО на территории Тамбовской области отразили очередную воздушную атаку. По официальной информации врио губернатора Евгения Первышова, опубликованной в его телеграм-канале, в небе над регионом было уничтожено четыре украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв.

Преподавателя МичГАУ оштрафовали на 4 миллиона за систематические взятки от студентов 0 Суд признал старшего преподавателя Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) виновным в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области, преступления носили системный характер и совершались в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.

Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благоустройстве дворов 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.4 УК РФ). В ближайшее время дело поступит в Октябрьский районный суд города Тамбова для

Офис Россельхозбанка в Жердевке открылся по новому адресу 0 16 июня офис Россельхозбанка (РСХБ) в Жердевке открылся по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.