У двух тамбовских производителей мяса выявили сальмонеллу при экспортных поставках
Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы.
Кроме того, ведомство усилило лабораторный контроль в отношении ООО «Тамбовская индейка». Как сообщили в Россельхознадзоре, в пробах мяса индейки, отобранных на территории Белоруссии, также выявлены бактерии Salmonella. В случае повторного обнаружения несоответствий предприятию может грозить приостановка экспорта.
О выявленных фактах поставок небезопасной продукции проинформирован Роспотребнадзор.
Специалисты напоминают, что сальмонеллы способны вызывать у человека острые кишечные инфекции, сопровождающиеся высокой температурой, диареей и интоксикацией. При несоблюдении условий хранения бактерии могут длительное время сохраняться в продуктах питания, что представляет угрозу для потребителей.
