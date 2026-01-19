|
Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен
Сегодня, 14:02
По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%.
Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем 6,15% и Липецкая область — 5,84%. В Белгородской области инфляция составила 5,62%, в Воронежской — 5,34%, в Орловской — 5,23%. При этом средний показатель по России в декабре находился на уровне 5,6%, что означает превышение общероссийского уровня сразу в трёх регионах Черноземья.
В течение четвёртого квартала ситуация с ростом цен в Тамбовской области оставалась нестабильной. Регион удерживал первое место по инфляции с августа и достиг пикового значения в октябре, когда рост цен составил 9,11%. В ноябре на первое место вышла Курская область с показателем 7,63%.
Наиболее умеренный рост цен в этот период наблюдался в Белгородской области в октябре и в Воронежской области в ноябре. Эксперты связывают колебания инфляции с изменением цен на отдельные группы товаров и услуг, а также с сезонными факторами и логистикой.
