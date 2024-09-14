Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества

В Мичуринске прошел День ВДВ

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131

Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

» » » Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления

Сегодня, 11:54
Комментариев: 0
Версия для печати
В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Имеющаяся переплата на ЕНП (положительное сальдо ЕНС) зачитывается в счет предстоящей обязанности по уплате налогов, установленных налоговым уведомлением, до наступления срока его исполнения. Так, переплата индивидуального предпринимателя резервируется в счет предстоящей обязанности по уплате имущественных налогов и НДФЛ. Если сальдо ЕНС меньше, то средства будут зачитываться в счет исполнения налогового уведомления по мере поступления платежей до полного погашения предстоящей обязанности.

При этом если у налогоплательщика-ИП до 2 декабря появится недоимка по уплате иных налогов, то зачтенная сумма с обязательств по имущественным налогам распределится в счет погашения обязательств с более ранним сроком.

Например, 13 сентября в личный кабинет поступило налоговое уведомление с информацией об обязанности по уплате имущественных налогов на 500 рублей. 16 сентября вы пополнили ЕНС на эту сумму, и она была зарезервирована в счет уплаты имущественных налогов по сроку 2 декабря. 30 октября наступила обязанность по уплате авансового платежа по УСН. Если на эту дату на ЕНП нет средств, то производится автоматическое перераспределение 500 рублей с имущественных налогов в УСН без начисления пеней. То есть выполняется уплата УСН как обязанность с более ранним сроком. Следовательно, до 2 декабря потребуется внести на ЕНП 500 рублей для исполнения налогового уведомления.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомлени ...

Уведомление по налогам - в электронном виде

Работники налоговых органов спешат к плательщикам имущественных налогов

Приближается крайний срок уплаты имущественных налогов физических лиц - 1 н ...

Срок уплаты налогов совсем близко

Арест имущества как мера понуждения к уплате налогов



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления

Сегодня, 11:54
0
В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Как распределяются средства на ЕНС ИП при поступлении налогового уведомления

Сегодня, 11:53
0
В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей.

Прямая линия с Максимом Егоровым состоится 24 сентября

Сегодня, 10:33
0
Уже через неделю, 24 сентября, Глава Тамбовской области Максим Егоров проведёт Прямую линию, во время которой постарается ответить на максимальное количество вопросов от жителей региона. Вопросы можно направлять уже сейчас и вплоть до дня эфира.

В центре Тамбова сгорел недавно проданный объект культурного наследия

Сегодня, 10:22
0
В понедельник утром на улице Октябрьской произошёл очередной сильный пожар, что уже не редкость для этого района, где старые дома горят почти так же часто, как на Кронштадтской. Загорелся расселённый двухэтажный дом, являющийся объектом культурного наследия. Всего за сутки до пожара городские

Для создания сквера «Гармония» в Тамбове нашли нового подрядчика из Московской области

Сегодня, 10:14
0
Контракт на благоустройство нового общественного пространства в Тамбове — сквера "Гармония" — был заключён с подмосковной компанией ООО "Стройдомсервис". Эта организация выиграла аукцион, предложив снизить начальную стоимость работ с 38,8 миллиона до 29,2 миллиона рублей. Заказчиком проекта

В области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов

Вчера, 09:55
0
В Тамбовской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен ремонт в 45 многоэтажках, а на 95 объектах работы ещё продолжаются. В целом в 2024 году планируется отремонтировать 237 многоквартирных домов.

Жители Тамбова выражают недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка

Вчера, 09:53
0
Жители Тамбова продолжают выражать недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка. Работы, которые должны были завершиться еще 31 июля, до сих пор не окончены. Подрядная организация — липецкое ООО «СУ 1» — не успела выполнить обязательства в срок, указанный в контракте.

Для ремонта мостов в Ржаксинском округе потребовалось вмешательство прокуратуры

Вчера, 09:22
0
Прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения в эксплуатации мостов через реку Савала на трассе «Каспий» – Каменка – Ржакса. В ходе проверки было установлено, что на пешеходной части мостов имеются проломы, а также отсутствуют фрагменты плит, что не соответствует требованиям безопасности.

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

14 сентября 2024
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров почтил память Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза, в день 101-й годовщины со дня её рождения, который отмечается 13 сентября 2024 года.

АО «ТСК» на месяц снизит цену на вывоз мусора вне рамок ТКО

14 сентября 2024
0
С 13 сентября по 13 октября жители Тамбовской области могут воспользоваться скидкой на вывоз крупногабаритного мусора в рамках акции, организованной региональным оператором по вывозу ТКО «Тамбовская сетевая компания».

Завершена приватизация ООО «Тамбовский центральный рынок»

14 сентября 2024
0
Эпопея с приватизацией бывшего муниципального унитарного предприятия, а ныне ООО «Тамбовский центральный рынок», о которой наши читатели были проинформированы в предыдущих публикациях, подошла к концу. Торги состоялись, и победителем стал предприниматель Сергей Летунов, уроженец Белгородской

Здание, ранее находившееся в собственности МичГАУ, осталось без покупателей

14 сентября 2024
0
Бывший имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), расположенный в Тамбовской области, не привлек интереса покупателей. Согласно документации, размещённой на сайте «Дом.РФ», на данный объект не поступило ни одной заявки.

В Тамбове мать с ребёнком на машине провалились в яму, вырытую коммунальщиками

13 сентября 2024
0
13 сентября на улице Астраханской в районе нефтебазы произошла авария. Женщина за рулём Chevrolet потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на ребёнка в детском кресле.

В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия

13 сентября 2024
0
В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован департаментом по государственной охране объектов культурного наследия региона.

На «стоячие озёра» жалуются котовчане

12 сентября 2024
0
Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие

В Тамбове расследуется дело о злоупотреблении полномочиями руководителем МУПа

12 сентября 2024
0
В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова было выявлено, что генеральный директор одного из муниципальных унитарных предприятий заключил договоры аренды транспортных средств с аффилированной компанией на заведомо невыгодных условиях

В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях

12 сентября 2024
0
В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Сбербанк пытается продать здание своего главного офиса в Тамбове

11 сентября 2024
0
Стоимость главного офиса Сбербанка в Тамбове возросла до 358,3 млн рублей, что указано в объявлении на платформе «Портал DA», предназначенной для продажи залогового имущества.

В Тамбовской области изменили порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов

11 сентября 2024
0
В Тамбовской области изменился порядок получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Теперь распределение разрешений на добычу копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях происходит через жеребьёвку, что обеспечивает случайный выбор и равные условия для всех участников.

Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона в Жердевке

11 сентября 2024
0
Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов в городе Жердевка, проводимая в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», находится под контролем Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора.

Установлен новый размер прожиточного минимума

10 сентября 2024
0
В Тамбовской области утвердили новые показатели прожиточного минимума на 2025 год, соответствующее постановление было опубликовано региональным правительством.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги