Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России
Сегодня, 12:46
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы.
Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в топ-300 вошли:
Мичуринский лицей-интернат — 118 место,
лицей №14 им. А.М. Кузьмина (Тамбов) — 172 место.
В отдельном десятилетнем рейтинге (2015–2025 гг.), учитывающем число поступивших выпускников в ведущие университеты, лицей №14 занял 110 место, а лицей №29 — 369 место.
RAEX также опубликовало специализированные рейтинги по направлениям подготовки. В сфере «Экономика и управление» Мичуринский лицей-интернат оказался на 43-м месте, а лицей №14 — на 81-м. В области «Медицина» лицей №28 им. Н.А. Рябова занял 46-ю строчку, а лицей №14 расположился рядом — на 52-й позиции.
Таким образом, Тамбовская область укрепила свои позиции в списках RAEX сразу по нескольким направлениям, подтвердив высокий уровень подготовки школьников.
Фото со страницы Мичуринского лицея в ВК
