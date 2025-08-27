«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове Комментариев: 0 В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.



К обсуждению привлекли крупнейших игроков телекоммуникационного рынка региона, экспертов, технических специалистов и представителей общественности. Однако представители городской администрации Тамбова, несмотря на официальные приглашения, на заседание не пришли.



Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, курирующий в Госдуме вопросы информационных технологий, который накануне посетил Тамбов.







Открывая круглый стол, он обратился к собравшимся: "Мы видим, что горожане испытывают серьезные неудобства. Особенно это касается молодежи, предпринимателей, людей, которые активно пользуются цифровыми услугами. В Тамбове действует всего несколько десятков бесплатных Wi-Fi точек, большинство из которых работает только до полуночи. Этого катастрофически мало для города с населением более 250 тысяч человек".



"Сегодня интернет стал такой же необходимостью, как вода, газ или отопление. Отключения мобильного интернета в целях безопасности стали неприятным сюрпризом для всех нас", — отметил Алексей Осипов, представитель "Ростелекома". По его словам, компания узнала о масштабе проблемы от собственных абонентов — владельцев кассовых аппаратов, служб доставки и такси, которые массово стали обращаться за подключением к проводному интернету.



Алексей Константинов, председатель тамбовского отделения партии "Новые люди" в Тамбовской области, отметил важность системного подхода: "Мы видим, что проблема решаема, есть технические возможности и заинтересованные стороны. Теперь важно объединить усилия бизнеса, власти и общества для реализации этого социально значимого проекта".







Представители телекоммуникационных компаний рассказали о технических возможностях решения проблемы. "Ростелеком" обладает достаточными техническими мощностями для покрытия города Wi-Fi сетью, однако в одиночку реализовать такой проект невозможно.



Игорь Даен, руководитель направления по работе с малым и средним бизнесом, добавил, что необходимо привлечь внимание к решению этой проблемы представителей малого и среднего бизнеса, которым это также может быть выгодно.



По словам директора Тамбовского филиала "Ростелеком" Алексея Осипова, компания проработала предложение оснащения мест массового пребывания людей в городе. Планируется установка 36 точек на остановочных павильонах, на привокзальной площади и территории аэропорта. При этом радиус покрытия такой точки может достигать 100 метров. "Нам нужна поддержка областных и городских властей, а также предприятий, работающих на территории области", — подчеркнул Алексей Осипов.







PR-директор компании "Ланта" Алексей Давидчук добавил важные детали о возможностях коммерциализации проекта: "Для предпринимателей это не только расходы, но и возможности. Система авторизации позволяет показывать рекламу, собирать информацию о клиентах, делать персонализированные предложения".



Участники обсудили и препятствия для реализации проекта. Главными стали правовые ограничения — любое предоставление доступа к интернету требует определенного лицензирования и создает ответственность за действия пользователей.



"Существует риск: если через открытый Wi-Fi кто-то разместит противозаконный контент, ответственность несет владелец точки доступа", — пояснил технический эксперт.







Также выяснилось, что информационная составляющая проблемы не менее важна технической. Многие горожане просто не знают о существующих бесплатных точках Wi-Fi. "Правительство публиковало списки в официальных Telegram-каналах, информация есть на сайте правительства, но граждане об этом не знают", — отметили участники.



Отдельно обсуждалась история Wi-Fi проектов в городе. Раньше бесплатный интернет был доступен в троллейбусах, но сейчас их осталось всего 5. В 2022 году Сбербанк убрал около 15 остановок с Wi-Fi, которые покрывали территорию от юга до центра города.



"Сбер понял, что содержание этой инфраструктуры — непрофильный актив, и решил сэкономить", — пояснил один из участников. Дополнительной проблемой стал новый дизайн-код города, в который сберовские остановки не вписываются.







В результате дискуссии был намечен план действий. "Ростелеком" готов выступить техническим партнером проекта, но подчеркивает необходимость государственно-частного партнерства. "Диалог сегодня прошел продуктивно. Спасибо, что собрали нас за круглым столом. Мы готовы работать точечно с каждым предпринимателем, но нужна системная поддержка", — резюмировал Осипов.



Партия "Новые люди" намерена продолжить работу в этом направлении и представить конкретные предложения для рассмотрения городскими и областными властями.





