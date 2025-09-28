|
Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей
Вчера, 19:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны.
Конкурс включал теоретическую часть — тестирование по технике безопасности, характеристикам сельхозтехники и трудовому законодательству — и практические испытания. Участникам предстояло справиться с заданиями по электрооборудованию, двигателю и точным измерениям, механическому приводу, топливной системе, а также продемонстрировать навыки фигурного вождения.
По итогам всех этапов лучшим признан Владимир Комаров, работающий в ООО «Юго-Восточная агрогруппа». Его трудовой стаж — 20 лет. Победитель получил 1 млн руб., выделенный Министерством труда и социальной защиты РФ.
«Я благодарен наставникам за ценный опыт, коллегам за взаимовыручку, близким и родным за поддержку. Хочется быть примером для молодого поколения, чтобы, смотря на нас, участников конкурса “Лучший по профессии”, они осознавали — рабочие специальности — это востребовано, интересно и почётно», — отметил Комаров.
Второе место занял Андраник Хатламаджиян из Ростовской области (СПК-колхоз имени Шаумяна), третьим стал Алексей Старцев из Удмуртии (СПК-колхоз «Заря»). Они получат соответственно 500 тыс. и 300 тыс. руб.
Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Кадры». Организатором федерального этапа в регионе выступило Министерство труда и занятости населения Тамбовской области.
Фото: министерство труда и занятости населения Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.