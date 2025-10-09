В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда Комментариев: 0



Перед началом форума губернатор Евгений Первышов и начальник Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко осмотрели новейший вагон на железнодорожном вокзале Тамбова. Он отличается современным дизайном и повышенным комфортом для пассажиров дальнего следования.



Кроме того, гости форума осмотрели вагоны «Графского поезда» — уникального туристического состава на паровозной тяге, который курсирует между Воронежем, Графской и Рамонью. Этот проект стал примером того, как можно развивать железнодорожный туризм в Центральном Черноземье.



— Наши ретропоезда удостоены многочисленных наград. Патриотические маршруты помогают формировать любовь к Родине у школьников и студентов. Мы освоили новое направление — круизные железнодорожные маршруты, — рассказал начальник ЮВЖД Игорь Наталенко.



По словам губернатора Евгения Первышова, в ближайшее время в Тамбовской области также планируется запуск ретропоезда, который поможет сделать региональные достопримечательности более доступными и привлечёт туристов из других регионов.



— Железнодорожный туризм обладает огромным потенциалом. Современные поезда и исторические маршруты позволяют людям узнавать историю и культуру регионов, развивают внутренний туризм и создают новые возможности для жителей, — отметил глава региона.



Основная часть форума прошла в Усадьбе Асеевых, где эксперты обсуждали развитие туризма, обновление инфраструктуры, а также создание новых направлений — от патриотических маршрутов до экскурсий для участников СВО и их семей.



По итогам встречи подготовлены рекомендации для регионов Черноземья по развитию железнодорожного туризма и привлечению инвестиций.



Фото: Павел Васильев В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе поезда Тамбов–Москва.Перед началом форума губернатор Евгений Первышов и начальник Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко осмотрели новейший вагон на железнодорожном вокзале Тамбова. Он отличается современным дизайном и повышенным комфортом для пассажиров дальнего следования.Кроме того, гости форума осмотрели вагоны «Графского поезда» — уникального туристического состава на паровозной тяге, который курсирует между Воронежем, Графской и Рамонью. Этот проект стал примером того, как можно развивать железнодорожный туризм в Центральном Черноземье.— Наши ретропоезда удостоены многочисленных наград. Патриотические маршруты помогают формировать любовь к Родине у школьников и студентов. Мы освоили новое направление — круизные железнодорожные маршруты, — рассказал начальник ЮВЖД Игорь Наталенко.По словам губернатора Евгения Первышова, в ближайшее время в Тамбовской области также планируется запуск ретропоезда, который поможет сделать региональные достопримечательности более доступными и привлечёт туристов из других регионов.— Железнодорожный туризм обладает огромным потенциалом. Современные поезда и исторические маршруты позволяют людям узнавать историю и культуру регионов, развивают внутренний туризм и создают новые возможности для жителей, — отметил глава региона.Основная часть форума прошла в Усадьбе Асеевых, где эксперты обсуждали развитие туризма, обновление инфраструктуры, а также создание новых направлений — от патриотических маршрутов до экскурсий для участников СВО и их семей.По итогам встречи подготовлены рекомендации для регионов Черноземья по развитию железнодорожного туризма и привлечению инвестиций.Фото: Павел Васильев



