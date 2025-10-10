|
|
Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России.
В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в 2014 году и объединяющее около 700 активистов.
Участников ждут соревнования по мини-футболу, волейболу, армрестлингу, тэг-регби, конкурс профмастерства «Арматура успеха», творческие конкурсы и фестивали. Особое внимание уделено развитию молодёжных инициатив и профориентации школьников.
«Тамбовская область активно развивает движение студенческих отрядов. Это настоящая школа жизни, где молодёжь учится трудиться, брать ответственность и приносить пользу региону», — отметил губернатор Евгений Первышов.
Слёт продлится до 12 октября и завершится торжественным парадом и награждением лучших отрядов Центральной России.
Фото: Павел Васильев
|
