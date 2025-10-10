Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны 0 В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+» 0 В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет 0 В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда 0 В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе

Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода 0 В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных

В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост 0 В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном

В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива 0 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому 0 История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке 0 В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов. Как установила прокуратура, с

Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень» 0 В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр

В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны 0 В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было

В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством 0 На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия

В Тамбовской области построят современный зерновой комплекс мощностью до полумиллиона тонн в год 0 Правительство Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» подписали соглашение о намерениях по строительству высокотехнологичного комплекса для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Документ был подписан на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве губернатором Евгением

В Тамбове завершена экспертиза проекта реставрации здания бывшего аэроклуба ДОСААФ 0 В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом». Проект реставрации подготовила

В Мичуринске вывели новый южный сорт жимолости — «Абхазия» 0 Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям. Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый

Троллейбус в Тамбове остановили досрочно — без про́водов, без слов, без благодарности 0 В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети. Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет,

В Тамбов прибыло Знамя Победы — символ героизма и единства народов 0 В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено

В Тамбове по решению суда государству передали интернет-провайдера «Ланта» 0 Октябрьский районный суд Тамбова постановил обратить в доход государства имущество, принадлежащее владельцам компании «Ланта», которая много лет остаётся одним из ведущих интернет-провайдеров региона. Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску заместителя Генерального прокурора

Администрация Тамбова передала региону два земельных участка у больницы и в Пригородном лесу 0 Администрация Тамбова безвозмездно передала в собственность Тамбовской области два земельных участка. Об этом сообщили в городской администрации. Первый участок расположен на Интернациональном проезде, 16 — его площадь составляет 12,5 тыс. кв. м. На этой территории находится один из корпусов

Преподаватели железнодорожного колледжа в Мичуринске обвиняются во взятках на сумму свыше миллиона рублей 0 Прокуратура Тамбовской области завершила расследование уголовного дела о коррупции в железнодорожном колледже. Как сообщили в ведомстве, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших преподавателей и помощника машиниста. Следствие считает, что с сентября 2022 по июнь 2024 года