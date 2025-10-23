|
«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять»
В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка.
Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы — зрителям представлены пейзажи, натюрморты, сюжетные сцены и образы животных, в том числе кошек. 17 авторов предлагают свои размышления о детстве, времени, человеческих отношениях и природе творчества.
Управляющий Тамбовским отделением Сбера Алексей Зезюлин отметил, что галерея стала значимой частью культурной жизни города:
«Нам приятно, что приходя к нам, тамбовчане могут перенестись в пространство творчества, погрузиться в размышления, получить эстетическое удовольствие. Каждая новая выставка — событие в культурной жизни Тамбова. Поздравляю галерею с открытием 26-го сезона и приглашаю зрителей на экспозицию».
По словам арт-директора Ирины Бирюковой, в этом году проект отмечает 25-летие:
«За это время “Новая галерея” провела сотни выставок и пленэров в Тамбове, Воронеже, Липецке, Москве и за рубежом. Экспозиции включают произведения самых разных направлений — живопись, графику, скульптуру и фотографию».
Выставка работает в офисе Тамбовского отделения Сбербанка России. Вход свободный — по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Фото: пресс-служба Сбера
