«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт». Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и

«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять» 0 В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы

Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно 0 Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ

В Тамбовской области предлагают запретить продажу сельхозземель до 2050 года 0 Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска 0 Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена

В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан» 0 На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и

Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс 0 Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16

Тамбовское управление федеральных трасс войдёт в состав «Большой Волги» 0 Министерство транспорта России приняло решение объединить два дорожных управления — ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбов) и ФКУ «Большая Волга». Приказ о реорганизации подписан 15 октября. Руководителем тамбовского учреждения является Юрий Сорокин. На его балансе находится обслуживание

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере 0 Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову 0 В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений 0 Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей 0 Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей 0 Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года 0 В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина 0 Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают

В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года 0 Власти Тамбовской области намерены навести порядок с парковками. Как сообщает «Вердикт», утверждён план по созданию единого парковочного пространства (ЕПП), рассчитанный до 2035 года. Документ подписал губернатор Евгений Первышов, исполнение поручено областному Минтрансу. План предусматривает

В Тамбовской области спасли редкую сову, пострадавшую в городе 0 В Центр охраны хищных птиц в рамках проекта «Экология на колёсах» привезли новую пациентку — длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой. Как это часто случается с городскими совами, хищница отправилась на охоту на городские улицы, где больше добычи, но столкнулась с опасностью — на неё напала