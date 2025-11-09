|
В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова
Вчера, 09:46
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00.
Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как оригинальные иллюстрации, так и уникальные графические материалы — деревянную доску гравюры и пластину офорта, использованные самим художником.
Александр Сапожников — выдающийся советский и российский график, ученик Александра Дейнеки и Владимира Фаворского, признанных классиков отечественного изобразительного искусства. Его творчество отличается эмоциональностью, глубиной и тонким чувством композиции.
Сапожников начал создавать экслибрисы в 1965 году, работая преимущественно в технике ксилографии (гравюры на дереве). За свою творческую карьеру он оформил более 200 книг, каждая из которых отличается выразительным художественным стилем и философской трактовкой литературных сюжетов.
Выставка станет возможностью для жителей региона познакомиться с наследием художника, чьи черно-белые композиции давно стали частью золотого фонда российской книжной графики.
Фото: Алексей Бучнев
