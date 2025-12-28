Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми Комментариев: 0



Если сейчас в стаж мамы идёт уход максимум за четырьмя детьми, то по новым правилам при оформлении пенсии начнут учитывать пятого и всех следующих детей в семье. За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если осуществляла уход за каждым ребёнком не менее полутора лет: 2,7 балла за первого ребёнка, 5,4 — за второго, по 8,1 — за третьего и последующих детей.



Подать заявление можно во всех клиентских службах регионального Отделения Соцфонда и в личном кабинете на портале Госуслуг. Обращаем внимание, что сейчас мы принимаем заявления только от вышедших на пенсию мам с пятью и более детьми. Тем, у кого пенсионный возраст ещё не наступил, заявление писать не надо. Периоды ухода за всеми детьми учтутся при расчёте пенсии».



Увеличенные после перерасчёта выплаты многодетные мамы начнут получать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчёт пенсии будет сделан с января.



При подаче электронного заявления через портал Госуслуг выбирается «Перерасчёт размера пенсии». Далее маме следует указать вид страховой пенсии для перерасчёта: по старости или по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учёт в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и даты рождения всех детей.



К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Отделение проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении представленной информации.



Если остались вопросы, вы можете задать их специалистам Единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на пенсию мам, которые имеют пять и более детей. От них принято более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии.Если сейчас в стаж мамы идёт уход максимум за четырьмя детьми, то по новым правилам при оформлении пенсии начнут учитывать пятого и всех следующих детей в семье. За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если осуществляла уход за каждым ребёнком не менее полутора лет: 2,7 балла за первого ребёнка, 5,4 — за второго, по 8,1 — за третьего и последующих детей.Подать заявление можно во всех клиентских службах регионального Отделения Соцфонда и в личном кабинете на портале Госуслуг. Обращаем внимание, что сейчас мы принимаем заявления только от вышедших на пенсию мам с пятью и более детьми. Тем, у кого пенсионный возраст ещё не наступил, заявление писать не надо. Периоды ухода за всеми детьми учтутся при расчёте пенсии».Увеличенные после перерасчёта выплаты многодетные мамы начнут получать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчёт пенсии будет сделан с января.При подаче электронного заявления через портал Госуслуг выбирается «Перерасчёт размера пенсии». Далее маме следует указать вид страховой пенсии для перерасчёта: по старости или по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учёт в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и даты рождения всех детей.К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Отделение проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении представленной информации.Если остались вопросы, вы можете задать их специалистам Единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).



