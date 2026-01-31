Тамбовские правоведы выпустили книгу о том, как создаются законы в современной России Комментариев: 0



В центре внимания монографии — не только сами законы, но и культурные, социальные и организационные условия, в которых они создаются. Авторы показывают, что эффективность правового регулирования напрямую связана с тем, насколько выстроены процедуры правотворчества, насколько они прозрачны, последовательны и ориентированы на диалог власти и общества.



Одной из ключевых идей исследования стало понятие «правового сотворчества», разработанное Василием Трофимовым. Оно описывает участие гражданского общества в формировании правовых решений и рассматривается как важный ресурс повышения качества законодательства.



Книга затрагивает как общероссийский контекст, так и региональный опыт, включая практики Тамбовской области. По словам авторов, работа может быть полезна не только специалистам-юристам, но и всем, кто интересуется тем, как принимаются законы и почему одни нормативные решения работают, а другие — нет.



В издательстве «Проспект» вышла новая книга тамбовских исследователей — «Культура правотворчества в современной России: проблемы теории и практики». Её авторами стали Василий Трофимов и Владимир Самородов — юристы и преподаватели, много лет изучающие, как формируются законы и почему от этого зависит качество государственного управления.




