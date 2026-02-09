|
|
Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд.
Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё по решению суда 2024 года. Согласно требованиям санитарных норм, территория должна быть оборудована и содержаться в надлежащем состоянии. Однако, несмотря на неоднократные меры воздействия, проблема так и не была решена.
По данным суда, площадка по-прежнему завалена мусором, а отходы распространяются за её пределы, создавая антисанитарные условия. Администрацию Моршанска ранее уже привлекали к ответственности, но это не привело к фактическому устранению нарушений.
Поводом для нового судебного разбирательства стало обращение начальника специализированного отделения судебных приставов по Тамбовской области. Суд признал муниципалитет виновным в неисполнении исполнительного документа, связанного с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Штраф назначен по части 2.1 статьи 17.15 КоАП РФ. Решение пока не вступило в законную силу.
|
