В Тамбовской области готовятся к Пасхе и могут сделать Радоницу выходным днём
В Тамбовской области начали подготовку к Пасхе (12 апреля) и Радонице (21 апреля). Эти вопросы обсудили на совещании в региональном правительстве.
К Пасхе поручено привести в порядок территории возле храмов, а также продумать работу общественного транспорта в ночь праздничных богослужений. После служб власти должны обеспечить освещение улиц, чтобы люди могли безопасно добраться домой.
К Радонице планируют заранее благоустроить кладбища, привести в порядок подъездные дороги и подходы.
Также обсуждается возможность сделать Радоницу выходным днём. С такой инициативой выступил митрополит Феодосий, её поддержали и депутаты.
Губернатор Евгений Первышов заявил, что вопрос дополнительно обсудят с муниципалитетами и работодателями. Если решение поддержат, изменения могут принять уже к этому году.
