Власти Тамбова представили инвестиционный профиль города и назвали его слабые стороны
3 апреля 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбова опубликовала инвестиционный профиль города — документ, который должен помочь привлечь новых инвесторов. В нём собраны основные данные об экономике, свободных земельных участках, предприятиях и возможностях для бизнеса.
При этом власти не только рассказали о преимуществах, но и прямо указали на проблемы. Среди слабых сторон — отток населения трудоспособного возраста, изношенная инфраструктура и неравномерное развитие разных районов города.
Также названы риски: возможное замедление экономики, снижение числа жителей и падение темпов строительства жилья.
Основой экономики Тамбова остаётся промышленность — на неё приходится более 69% всей отгруженной продукции.
В документе приведены и позиции города в различных рейтингах. Тамбов занимает 11-е место по ESG-оценке, 29-е — по устойчивому развитию и 42-е — по индексу «умных городов».
Публикация профиля совпала с общим снижением инвестиций в регионе. В 2025 году вложения в основной капитал в Тамбовской области сократились на 6,5%.
Таким образом, новый документ одновременно показывает сильные стороны города и честно обозначает проблемы, которые могут сдерживать приток инвестиций.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.