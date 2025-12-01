В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года Комментариев: 0



Омбудсмен отметил, что в этом году регион впервые достиг столь высокого уровня исполнения решений предыдущего круглого стола — выполнено около 70% пунктов резолюции. Для сравнения: раньше показатель не поднимался выше 20%.



— Такой высокий показатель достигнут впервые в нашем регионе. Ранее резолюции выполнялись на 20%. Этот год глава области Евгений Первышов называет годом работы над ошибками. Хочу отметить, что такая работа была хорошо выполнена, — сказал Владимир Репин.



По госпрограмме «Доступная среда» в области продолжается оснащение реабилитационных учреждений современным оборудованием, обучение специалистов, адаптация многоквартирных домов для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, обеспечена стабильная работа диспетчерского центра для слабослышащих.



Заместитель главы региона Галина Шеманаева напомнила, что в прошлом году одной из ключевых проблем была нехватка автомобилей для услуги «социального такси», которая остаётся очень востребованной. В 2025 году по поручению губернатора парк службы пополнили ещё четырьмя машинами.



Также она обозначила ряд вопросов, требующих оперативного решения. Среди них — отсутствие сурдолога в областной детской больнице. Сейчас соответствующий специалист проходит подготовку и после обучения будет трудоустроен в учреждение.



Галина Шеманаева подчеркнула необходимость максимально полного исполнения резолюции круглого стола в 2026 году, обратив внимание представителей органов власти и муниципалитетов на персональную ответственность за выполнение мероприятий.



