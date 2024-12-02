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Международный день инвалидов: в Тамбовской области каждый десятый житель имеет ограничения по здоровью
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 3 декабря, во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день акцентирует внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интеграции в общество. В Тамбовской области, где проживает около 952 тысяч человек, инвалидами являются порядка 99 тысяч, включая около 3,7 тысяч детей. Таким образом, каждый десятый житель региона сталкивается с ограничениями по здоровью.
Создание доступной среды для людей с инвалидностью остаётся приоритетной задачей. Правительство Тамбовской области отчиталось о ряде мероприятий, направленных на улучшение качества жизни данной категории граждан. В частности:
Обследованы 58 многоквартирных домов, где проживают инвалиды, из них в 9 домах проведены адаптационные мероприятия.
В 2024 году для региона закуплены 29 низкопольных автобусов, облегчающих передвижение людей с ограниченной мобильностью.
Около 50 тысяч жителей получили реабилитационные услуги.
Развитие доступной инфраструктуры предусматривает учёт потребностей людей с инвалидностью при строительстве новых зданий, жилых домов и реконструкции существующих объектов. Эти меры направлены на создание условий, обеспечивающих полноценную жизнь и участие в социуме для всех категорий граждан.
Данный день служит напоминанием о важности систематической работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости усиления общественного внимания к их проблемам.
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