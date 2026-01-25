|
Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев
Вчера, 12:00
Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Валерия Ходаева исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства региона. До этого он руководил ОГАУ «Тамбовский лесхоз» и более четверти века работает в системе лесного хозяйства. Валерий Ходаев имеет профильное образование и хорошо знаком с практической стороной отрасли.
Департамент лесного хозяйства отвечает за охрану и восстановление лесов, рациональное использование лесного фонда, а также за реализацию региональной политики в сфере экологии и природопользования. Прежний руководитель департамента Михаил Сатин возглавлял ведомство с момента его создания в 2023 году.
По словам Евгения Первышова, кадровые решения в правительстве региона будут приниматься и дальше — для того, чтобы повысить управляемость отраслей и обеспечить выполнение задач, значимых для жителей области.
Назначение происходит на фоне повышенного внимания к лесной сфере региона. В предыдущие годы ряд бывших руководителей профильных учреждений был привлечён к уголовной ответственности за превышение полномочий, связанное с незаконной вырубкой и использованием земель лесного фонда. Судом было установлено, что их действия нанесли ущерб экологии и повлекли необоснованные бюджетные расходы. Власти региона неоднократно подчёркивали, что вопросы сохранения лесов и законности в отрасли остаются приоритетными.
фото: правительство Тамбовской области
