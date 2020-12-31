Как «Тамбов» переживет зиму в РПЛ? Комментариев: 0 Тамбовский футбол в 2020-м году переживает не самое лучшее время. По итогам минувшего сезона клуб сумел остаться в РПЛ, однако сейчас находится на последней строчке в лиге. В девятнадцати турах «Тамбов» одержал три победы и набрал тринадцать баллов. Столько же у «Уфы», на один больше у «Ротора» и «Арсенала».



Что обещают власти региона?

Конечно, от «Тамбова» никто не ждет борьбы за чемпионский титул. Эксперты букмекерской конторы 1хСтавка не зря выбрали заоблачную котировку на шансы аутсайдера взять титул. На тамбовский клуб можно поставить с коэффициентом 1000.00. Подробнее – на официальном сайте букмекера, где также можно получить



Еще перед зимней паузой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказывал журналистам, что игрокам команды пообещали закрыть долги по зарплате. Правда, руководство клуба несколько раз говорило, что регион не выходит на связь с «Тамбовом». В конце декабря издание «РБ-Спорт», узнало, что деньги на тамбовский клуб выделит губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Он встретился с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, на встрече помимо них присутствовали первый вице-губернатор и руководители «Тамбова». Губернатор региона пообещал выделить клубу средства, а все подробности финансирования буде обсуждаться в ближайшее время.



Из регионального бюджета «Тамбов» не получал деньги с середины июня из-за пандемии коронавируса. В итоге, у сейчас у клуба накопились многомиллионные долги. Предполагается, что из-за этого «Тамбов» может поменять дислокацию. Если команда останется в зоне вылета и вернется в ФНЛ, то продолжит выступать в Тамбовской области. А вот если подопечным Сергея Первушин удастся сохранить прописку в РПЛ, клуб переедет в Саранск. О таком плане впервые стало известно еще в прошлом году, но кажется, что только сейчас он стал более реальным. Ведь домашние матчи «Тамбов» уже давно проводит на «Мордовия Арене» в Саранске.



Что может измениться в «Тамбове»?

Клуб рискует потерять спортивного директора Павла Худякова. Издание Sport24 сообщает, что во время зимней паузы 44-летний функционер может отправиться в другой клуб. Худякова активно зовут на работу в «Кубань», которая идет на втором месте в группе 1 ПФЛ и борется за место в ФНЛ.



А вот тренером «Тамбова» Сергеем Первушиным интересуются два клуба РПЛ. Эту информация подтвердил и сам Худяков, заявив, что Первушин проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в РПЛ.



Помимо этого, состав «Тамбова» может лишиться двух игроков. Речь про защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова. В их услугах заинтересован «Рубин», который может оформить сделку зимой.





Источник фото - сайт https://tvtambov.ru/ Тамбовский футбол в 2020-м году переживает не самое лучшее время. По итогам минувшего сезона клуб сумел остаться в РПЛ, однако сейчас находится на последней строчке в лиге. В девятнадцати турах «Тамбов» одержал три победы и набрал тринадцать баллов. Столько же у «Уфы», на один больше у «Ротора» и «Арсенала». Эксперты Бетонмобайл еще осенью говорили о финансовых проблемах тамбовского клуба, а спортивный директор команды Павел Худяков заявлял, что игроков удалось отговорить от забастовок из-за долгов по зарплате. Однако перед зимней паузой они все-таки прошли. И некоторые игроки бойкотировали два матча РПЛ – против «Спартака» (1:5) и «Рубина» (0:1).Конечно, от «Тамбова» никто не ждет борьбы за чемпионский титул. Эксперты букмекерской конторы 1хСтавка не зря выбрали заоблачную котировку на шансы аутсайдера взять титул. На тамбовский клуб можно поставить с коэффициентом 1000.00. Подробнее – на официальном сайте букмекера, где также можно получить промокод на фрибет 1хСтавка , который позволяет увеличить регистрационный бoнус на первый депозит.Еще перед зимней паузой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказывал журналистам, что игрокам команды пообещали закрыть долги по зарплате. Правда, руководство клуба несколько раз говорило, что регион не выходит на связь с «Тамбовом». В конце декабря издание «РБ-Спорт», узнало, что деньги на тамбовский клуб выделит губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Он встретился с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, на встрече помимо них присутствовали первый вице-губернатор и руководители «Тамбова». Губернатор региона пообещал выделить клубу средства, а все подробности финансирования буде обсуждаться в ближайшее время.Из регионального бюджета «Тамбов» не получал деньги с середины июня из-за пандемии коронавируса. В итоге, у сейчас у клуба накопились многомиллионные долги. Предполагается, что из-за этого «Тамбов» может поменять дислокацию. Если команда останется в зоне вылета и вернется в ФНЛ, то продолжит выступать в Тамбовской области. А вот если подопечным Сергея Первушин удастся сохранить прописку в РПЛ, клуб переедет в Саранск. О таком плане впервые стало известно еще в прошлом году, но кажется, что только сейчас он стал более реальным. Ведь домашние матчи «Тамбов» уже давно проводит на «Мордовия Арене» в Саранске.Клуб рискует потерять спортивного директора Павла Худякова. Издание Sport24 сообщает, что во время зимней паузы 44-летний функционер может отправиться в другой клуб. Худякова активно зовут на работу в «Кубань», которая идет на втором месте в группе 1 ПФЛ и борется за место в ФНЛ.А вот тренером «Тамбова» Сергеем Первушиным интересуются два клуба РПЛ. Эту информация подтвердил и сам Худяков, заявив, что Первушин проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в РПЛ.Помимо этого, состав «Тамбова» может лишиться двух игроков. Речь про защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова. В их услугах заинтересован «Рубин», который может оформить сделку зимой.



