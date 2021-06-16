Известный уроженец Тамбова завершил выступления на Евро-2020 Комментариев: 0 Российский футболист Юрий Жирков, родившийся и сделавший свои первые шаги в футболе в городе Тамбов, вынужденно завершил выступления за сборную на чемпионате Европы.



Причиной досрочного прекращения борьбы за трофей вместе с национальной сборной Жиркова стала полученная опытнейшим футболистом травма. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Юрий больше не сыграет на турнире, что станет серьезной потерей для команды.



Шансы российской сборной на успех на Евро-2020 были и без того не самыми выдающимися, о чем, в частности, свидетельствуют



Стоит отметить, что Жирков оставался ключевым игроком национальной команды, даже несмотря на солидный возраст. Да что там говорить о солидности – Юрий рекордсмен в истории команды по возрасту выхода на поле в официальном матче! Ведь свой поединок против Бельгии в первом туре Евро-2020 уроженец Тамбова провел, когда ему было 37 лет и 296 дней.



Тем не менее, форма, в которой пребывал игрок, выступающий на клубном уровне за питерский «Зенит», вполне устраивала как его тренера в стане коллектива из Санкт-Петербурга, так и тренерский штаб национальной сборной. А уж по части опыта Жирков может дать фору любому футболисту-соотечественнику. За свою долгую карьеру Юрий успел поиграть во многих известных российских клубах – помимо «Зенита», это еще московские ЦСКА и «Динамо», а также махачкалинский «Анжи» в эпоху его рассвета. Ну, а пиком карьеры Жиркова стал трансфер в лондонский «Челси», с которым Юрий стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.



Не забываем и о том, что Жирков был частью славной сборной России во главе с Гусом Хиддинком, которая дошла до полуфинала Евро-2008, завоевав на том турнире бронзовые медали. Российский футболист Юрий Жирков, родившийся и сделавший свои первые шаги в футболе в городе Тамбов, вынужденно завершил выступления за сборную на чемпионате Европы.Причиной досрочного прекращения борьбы за трофей вместе с национальной сборной Жиркова стала полученная опытнейшим футболистом травма. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Юрий больше не сыграет на турнире, что станет серьезной потерей для команды.Шансы российской сборной на успех на Евро-2020 были и без того не самыми выдающимися, о чем, в частности, свидетельствуют отзывы от игроков про БК Винлайн , предлагающей своим клиентам оперативные котировки на победу различных сборных на турнире. Теперь же, без опытнейшего Жиркова, который пользовался особенным доверием тренерского штаба и зачастую оправдывал выданные ему авансы, задача для сборной России усложняется.Стоит отметить, что Жирков оставался ключевым игроком национальной команды, даже несмотря на солидный возраст. Да что там говорить о солидности – Юрий рекордсмен в истории команды по возрасту выхода на поле в официальном матче! Ведь свой поединок против Бельгии в первом туре Евро-2020 уроженец Тамбова провел, когда ему было 37 лет и 296 дней.Тем не менее, форма, в которой пребывал игрок, выступающий на клубном уровне за питерский «Зенит», вполне устраивала как его тренера в стане коллектива из Санкт-Петербурга, так и тренерский штаб национальной сборной. А уж по части опыта Жирков может дать фору любому футболисту-соотечественнику. За свою долгую карьеру Юрий успел поиграть во многих известных российских клубах – помимо «Зенита», это еще московские ЦСКА и «Динамо», а также махачкалинский «Анжи» в эпоху его рассвета. Ну, а пиком карьеры Жиркова стал трансфер в лондонский «Челси», с которым Юрий стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.Не забываем и о том, что Жирков был частью славной сборной России во главе с Гусом Хиддинком, которая дошла до полуфинала Евро-2008, завоевав на том турнире бронзовые медали.



