В Тамбове пожар уничтожил кухню в квартире на улице Бастионной 0 В Тамбове вечером 3 октября произошёл пожар в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Бастионной. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кухню на площади около пяти квадратных метров. На место

Группа Russ приобрела одно из старейших рекламных агентств Тамбовской области 0 Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября. Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции

В Тамбовской области начался пуск тепла в жилые дома: проблемы остаются в Котовске 0 Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко. По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и

В Тамбове пенсионеров обучили видео-звонкам и переписке в российском мессенджере MAX 0 В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тамбове прошёл урок цифровой грамотности для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Занятие организовано в рамках проекта «#ВГодах» при поддержке департамента цифрового развития Тамбовской области и федерального проекта

Ушел из жизни бывший руководитель управления госслужбы администрации области Борис Эсаулов 0 На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в

В Рязанском медуниверситете увеличат число целевых мест для тамбовских выпускников 0 В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных

В Тамбовской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей 0 С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности

Учитель из Тамбова Рашид Надиров вошёл в число лучших педагогов России 0 Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89

В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей 0 В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,

Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей 0 По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области

Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд

Благоустройство сквера «Гармония» в Тамбове снова сорвано 0 Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26

В Тамбове завершено расследование дела о взятке с участием бывшего полицейского и адвоката 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту путепровода 0 Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство

Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта 0 АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам

В Тамбовской городской Думе распределили посты и расширили число комитетов 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов. Первым заместителем председателя стала Елена

На совещании в правительстве Тамбовской области обсудили, как защитить покупателей от фальсификата и опасных продуктов 0 В правительстве Тамбовской области 29 сентября прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции. Совещание провела заместитель главы региона Наталия Макаревич. Речь шла о том, как защитить потребителей от поддельных и небезопасных товаров. Роспотребнадзор сообщил, что в первой

Новая Дума Тамбова: председателем стал ветеран СВО Кутейников, Косенков сохранил пост главы администрации 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,