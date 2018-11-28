Воронежский аэропорт получил имя Петра Первого Комментариев: 0

Международный аэропорт Воронежа получил имя императора Петра I. 4 декабря были определены победители голосования в конкурсе "Великие Имена России".



Петр I Великий (1672–1725)

Царь-реформатор из династии Романовых, первый Император Всероссийский.

Провел масштабную реформу всех областей жизни России. Новаторские идеи привез из Европы, где обучался корабельному делу и другим ремеслам. Петр I ввел новую систему госуправления и издал «табель о рангах», создал флот и мощную металлургическую промышленность, повысив военный и экономический потенциал страны. При Петре Россия воевала со Швецией и Османской империей, расширила свои границы - присоединила Камчатку и берег Каспийского моря, вышла к Балтийскому и Азовскому морям. Петр провел также реформу образования, европеизировал общественную жизнь, сделал Россию империей и построил новую столицу Санкт-Петербург. В Воронеже Петр I заложил военное кораблестроение, сам работал на верфи, по чертежам государя строились военные суда. Флот Петра по рекам Воронеж и Дон отправился в первый поход на Азов и взял его. Затем русский царь неоднократно демонстрировал Европе боевую мощь воронежского флота. В Воронеже появился один из первых в России памятников Петру. Международный аэропорт Воронежа получил имя императора Петра I. 4 декабря были определены победители голосования в конкурсе "Великие Имена России".Царь-реформатор из династии Романовых, первый Император Всероссийский.Провел масштабную реформу всех областей жизни России. Новаторские идеи привез из Европы, где обучался корабельному делу и другим ремеслам. Петр I ввел новую систему госуправления и издал «табель о рангах», создал флот и мощную металлургическую промышленность, повысив военный и экономический потенциал страны. При Петре Россия воевала со Швецией и Османской империей, расширила свои границы - присоединила Камчатку и берег Каспийского моря, вышла к Балтийскому и Азовскому морям. Петр провел также реформу образования, европеизировал общественную жизнь, сделал Россию империей и построил новую столицу Санкт-Петербург. В Воронеже Петр I заложил военное кораблестроение, сам работал на верфи, по чертежам государя строились военные суда. Флот Петра по рекам Воронеж и Дон отправился в первый поход на Азов и взял его. Затем русский царь неоднократно демонстрировал Европе боевую мощь воронежского флота. В Воронеже появился один из первых в России памятников Петру.



