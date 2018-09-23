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Преступность в Тамбовской области значительно выросла
Сегодня, 10:13
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В Тамбовской области в январе-августе 2018 года зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 года, сообщает Тамбовстат.
Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-августе 2018 года составило 790 против 755 преступлений в январе-августе 2017 г. (рост на 4,6%). В январе-августе 2018 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 39 человек, что на 2,6% больше января-августа 2017 года.
Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 1601 человек, что на 5,2% меньше января-августа 2017 г., из них женщин – 139 человек (увеличение на 6,1%), несовершеннолетних – 11 человек (уменьшение на 45%).
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