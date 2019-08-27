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Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение

Сегодня, 08:20
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Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов. Это первый шаг в рамках утверждения инвестиционных программ АО «Тамбовские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на территории города Тамбова.

Согласно пояснительной записке к проекту решения рост тарифа в сфере водоснабжения составит:
- на 2020 год – 105,95%;
- на 2021 год – 115,66%;
- на 2022 – 104%;
- на 2023 год – 104%.

Рост тарифа в сфере водоотведения составит:
- на 2020 год – 127,24%;
- на 2021 год – 114,12%;
- на 2022 год – 127,56%;
- на 2023 год – 115,59%.

Проект решения был представлен народным избранникам вечером перед внеочередным заседанием Думы. Ряд депутатов, в том числе заместитель председателя Тамбовской городской Думы Ольга Степичева предложили рассмотреть вопрос на заседании в сентябре, чтобы депутаты в нем могли досконально разобраться на всех комитетах.

Аналогичного мнения был депутат Артем Александров, который заявил, что программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения необходима, вопрос, сколько это будет, стоить, за чей счет и кем будут проводиться работы. «Вначале нужно разобраться, куда вообще уходят деньги за коммунальные услуги, определить вектор развития водоканала: частное или муниципальная форма предприятия. 15-летний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы», - считает Александров.

По итогам обсуждения 25 депутатов проголосовали «ЗА», 2 – «ПРОТИВ», 5 – «Воздержались», решение принято.
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