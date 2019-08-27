Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение Комментариев: 0



Согласно пояснительной записке к проекту решения рост тарифа в сфере водоснабжения составит:

- на 2020 год – 105,95%;

- на 2021 год – 115,66%;

- на 2022 – 104%;

- на 2023 год – 104%.



Рост тарифа в сфере водоотведения составит:

- на 2020 год – 127,24%;

- на 2021 год – 114,12%;

- на 2022 год – 127,56%;

- на 2023 год – 115,59%.



Проект решения был представлен народным избранникам вечером перед внеочередным заседанием Думы. Ряд депутатов, в том числе заместитель председателя Тамбовской городской Думы Ольга Степичева предложили рассмотреть вопрос на заседании в сентябре, чтобы депутаты в нем могли досконально разобраться на всех комитетах.



Аналогичного мнения был депутат Артем Александров, который заявил, что программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения необходима, вопрос, сколько это будет, стоить, за чей счет и кем будут проводиться работы. «Вначале нужно разобраться, куда вообще уходят деньги за коммунальные услуги, определить вектор развития водоканала: частное или муниципальная форма предприятия. 15-летний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы», - считает Александров.



По итогам обсуждения 25 депутатов проголосовали «ЗА», 2 – «ПРОТИВ», 5 – «Воздержались», решение принято. На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов. Это первый шаг в рамках утверждения инвестиционных программ АО «Тамбовские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на территории города Тамбова.Согласно пояснительной записке к проекту решения рост тарифа в сфере водоснабжения составит:- на 2020 год – 105,95%;- на 2021 год – 115,66%;- на 2022 – 104%;- на 2023 год – 104%.Рост тарифа в сфере водоотведения составит:- на 2020 год – 127,24%;- на 2021 год – 114,12%;- на 2022 год – 127,56%;- на 2023 год – 115,59%.Проект решения был представлен народным избранникам вечером перед внеочередным заседанием Думы. Ряд депутатов, в том числе заместитель председателя Тамбовской городской Думы Ольга Степичева предложили рассмотреть вопрос на заседании в сентябре, чтобы депутаты в нем могли досконально разобраться на всех комитетах.Аналогичного мнения был депутат Артем Александров, который заявил, что программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения необходима, вопрос, сколько это будет, стоить, за чей счет и кем будут проводиться работы. «Вначале нужно разобраться, куда вообще уходят деньги за коммунальные услуги, определить вектор развития водоканала: частное или муниципальная форма предприятия. 15-летний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы», - считает Александров.По итогам обсуждения 25 депутатов проголосовали «ЗА», 2 – «ПРОТИВ», 5 – «Воздержались», решение принято.



