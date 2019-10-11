Фашистских коллаборационистов назвали воинами-интернационалистами Комментариев: 0



«Память - превыше всего. В первую очередь делегация отправляется на место захоронения французских воинов-интернационалистов. Во времена Второй мировой войны пленники нацистов часто и воевали на их стороне», - сообщает телеканал



Гостей сопровождали глава города Тамбова Наталия Макаревич и председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев.



Подобная трактовка отечественной и мировой истории вызвала возмущение среди ветеранских организаций Тамбовской области, в том числе среди членов «Российского Союза ветеранов Афганистана».



«Воины-интернационалисты это военнослужащие, которые выполняли задания Советской Родины на стороне прогрессивных режимов. Своего рода интернациональный долг, оказание братской помощи народам, борющимся против империализма и конечно защита национальных интересов нашей страны. Начиная с Кореи, Вьетнама, Сирии и конечно Афганистан. Ставить знак равенства между фашистскими коллаборационистами, воевавшими на стороне нацистской Германии и нами ветеранами-интернационалистами – мягко говоря, искажение истории и попрание этого высокого звания», - отмечает Игорь член «Российского Союза ветеранов Афганистана».



Против СССР в годы Великой Отечественной войны воевала не одна фашистская Германия, а почти вся Европа. После разгрома Франции, Германия аннексировала Эльзас и Лотарингию, на этих территориях была проведена мобилизация в ряды армии. Всего в ряды германской армии попало не менее 200 тыс. граждан Франции. Еще 500 тыс. служило в воинских частях коллаборационистского правительства маршала Петена. Кстати 22 июня 1941 года, лидер нацистской группировки «Национальной народной партии» Жак Дорио выдвинул идею создания Легиона французских добровольцев именно для участия в борьбе с большевистским режимом.



«Тысячи мозельцев, которые были посланы воевать против Советского Союза, были отправлены в лагерь 188 для иностранных военнопленных в селе Рада под Тамбовом, где многие погибли в годы войны», - сообщает



По мнению историков не стоит удивляться, что журналисты, да и многие жители области убеждены, что все коллаборационисты Адольфа Гитлера воевали против своей воли, поскольку подобную идею активно внедряют не только представители иностранных государств, но и тамбовские власти, заинтересованные в укреплении экономических связей. Часть мобилизованных в ряды Вермахта сдавались в плен, но были и те, кто сражались по убеждению против советских солдат на стороне фашисткой Германии.



«Их вольно или невольно обманули те, кто призывал их сдаваться в плен (прим. в том числе советские власти), обещая репатриацию, их лишили надежды и заставили умирать от голода, холода и болезней в «лагерях свободы», а после войны к этому добавилось и общественное осуждение», - из книги воспоминаний «Тамбов солдаты поневоле».



Кстати в северной части Тамбова несколько лет назад был установлен памятник «Солдатам поневоле». В мае 2018 года тамбовская делегация Французская делегация во главе с послом Франции Сильви Берманн принимает участие в IX Международной Покровской ярмарке., - сообщает телеканал «Вести Тамбов» Гостей сопровождали глава города Тамбова Наталия Макаревич и председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев.Подобная трактовка отечественной и мировой истории вызвала возмущение среди ветеранских организаций Тамбовской области, в том числе среди членов «Российского Союза ветеранов Афганистана»., - отмечает Игорь член «Российского Союза ветеранов Афганистана».Против СССР в годы Великой Отечественной войны воевала не одна фашистская Германия, а почти вся Европа. После разгрома Франции, Германия аннексировала Эльзас и Лотарингию, на этих территориях была проведена мобилизация в ряды армии. Всего в ряды германской армии попало не менее 200 тыс. граждан Франции. Еще 500 тыс. служило в воинских частях коллаборационистского правительства маршала Петена. Кстати 22 июня 1941 года, лидер нацистской группировки «Национальной народной партии» Жак Дорио выдвинул идею создания Легиона французских добровольцев именно для участия в борьбе с большевистским режимом., - сообщает сайт посольства Франции в России.По мнению историков не стоит удивляться, что журналисты, да и многие жители области убеждены, что все коллаборационисты Адольфа Гитлера воевали против своей воли, поскольку подобную идею активно внедряют не только представители иностранных государств, но и тамбовские власти, заинтересованные в укреплении экономических связей. Часть мобилизованных в ряды Вермахта сдавались в плен, но были и те, кто сражались по убеждению против советских солдат на стороне фашисткой Германии., - из книги воспоминаний «Тамбов солдаты поневоле». Кстати в северной части Тамбова несколько лет назад был установлен памятник «Солдатам поневоле». В мае 2018 года тамбовская делегация посетила бывших солдат воевавших на стороне фашистской Германии. С особой гордостью они принимали георгиевскую ленточку. Со слезами на глазах руководитель движения «Союз узников Тамбова» Гастон Юнк поблагодарил за тёплое поздравление. Особенно ценно смотрится гвардейская лента на документе тех времен, который заканчивается словами: «Hail Hitler» - «Да здравствует Гитлер».



