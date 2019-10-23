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Сгоревший в Тамбове объект культурного наследия хотят продать
Сегодня, 14:36
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На прошедшем заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы обсуждалась дальнейшая судьба объекта культурного наследия по ул. Базарная, 136/76, который сгорел вначале октября.
После инцидента городские власти обещали восстановить памятник истории и культуры, но на заседании комитета председатель жилищного комитета администрации Тамбова Константин Шульгин сообщил, что сгоревший дом-памятник собираются продать вместе с земельным участком.
«Если специалисты примут решение, что объект сохранён и его возможно перевести в нежилое помещение, тогда здание будет включено в прогнозный план приватизации и его попробуют реализовать», - дополнительно пояснила председатель комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Анна Курманова.
«Здание можно использовать как музей в туристических целях. Продать землю можно всегда, это проще, а что тогда останется в городе?», — прокомментировал Lifetambov.ru депутат гордумы Алексей Кудачкин.
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