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Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

Вчера, 08:26
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Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий годКак сообщает сетевое издание lifetambov.ru традиционная ежегодная встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с журналистами переносится на январь или февраль следующего года. В прошлом году пресс-конференция состоялась в конце декабря, правда на нее допустили лишь четыре издания.

По мнению политологов, данное решение связано с неопределенностью по выдвижению кандидата от «партии власти», окончательное решение по кандидатуре действующего губернатора на выборах в следующем году еще не принято.

В тоже время у тамбовских журналистов есть много вопросов, среди них уголовное дело, связанное со строительством мичуринской школы, уголовные скандалы в администрации области, снижение уровня жизни населения и многие другие.
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