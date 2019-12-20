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В Тамбове открылась новогодняя поляна
Сегодня, 08:05
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В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.
На территории новогодней поляны в течение всех новогодних каникул будут проходить дневные и вечерние концертные программы. Для детей будут организованы анимационные программы. Праздничное настроение стоит ожидать и жителям других районов города, праздники пройдут в парке Победы и на площадке у КДЦ «Мир».
Подробная информация о конкретных мероприятиях будет размещена в общественном транспорте и на информационных щитах города.
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