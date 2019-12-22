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Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк

Сегодня, 07:22
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Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопаркНа планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня в данной системе работают межмуниципальные перевозчики и транспортные предприятия всех муниципальных образований, всего - 136.

В тоже время, несмотря на резкое повышение платы за проезд перевозчики не спешат обновлять автомобильный парк.

«Вы отстаивали интересы перевозчиков, когда говорили о необходимости обновления автобусного парка. Но никаких положительных изменений не происходит», - обратился Александр Никитин к чиновникам курирующих работу общественного транспорта.
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