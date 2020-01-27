Общественность Тамбовской области обратилась к новому председателю Правительству РФ Комментариев: 0

Представители «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», бизнес сообщества, представители предприятий и организаций различной формы собственности, депутатского корпуса органов местного самоуправления выразили поддержку инициативам Президента РФ по реформированию системы государственной власти. Одной из основных задач стоит повышение благосостояния граждан, приоритет личности, борьба с коррупцией во всех ветвях власти, активизация правоохранительных органов по защите законных прав малого и среднего бизнеса.



Президент Российской Федерации В.В. Путин особенно подчеркивает моральную и нравственную ответственность людей перед обществом, занимающих должности в структурах государственной власти, которые должны сплотить общество на выполнение серьезных задач государственного развития.



В обращении, которое уже направлено в адрес Правительства РФ говорится, что до настоящего момента общественность Тамбовской области ждет мер по делу Дмитрия Кривенко, который ранее руководил (или был учредителем) организаций различной формы собственности в сфере дорожного строительства. В настоящее время Дмитрий Кривенко – директор ГУП РК «Крымавтодор».



«Общественность Тамбовской области на наши неоднократные обращения так и не услышала в том числе позицию министра транспорта РФ Е. Дитриха, представителей и руководителей дорожного комплекса Республики Крым, касающуюся не только череды банкротств компаний Д. Кривенко в бытность его деятельности в Тамбовской и Воронежской областях (хотя там много вопросов, которые требуют аргументированных ответов), но и «странностей», выявленных нами при написании Д. Кривенко диссертации на тему: «Модели и алгоритмы управления в системах документооборота: на примере дорожно-строительных организаций», где были выявлены, мягко выражаясь, «некорректные заимствования». По данным системы «Антиплагиат» оригинальность диссертации Д.А. Кривенко составляет 47,41%, а заимствования составляют 52,59%, основной источник заимствований - диссертация Беляева Юрия Александровича, защищенная годом ранее «Адаптивная система менеджмента качества предприятия дорожно-строительной отрасли. Мы получаем только формальные отписки без глубокой детализации и исследования этих шокирующих фактов», - из обращения ассоциации.



Общественность хотела бы узнать позицию нового правительства РФ относительно того, имеют ли моральное право занимать высокие должности в государственных предприятиях лица, от действий которых фактически пострадали добросовестные организации, как в этом случае оцениваются их деловые и профессиональные качества? Да и «научные достижения» вызывают много вопросов. А итогом их работы, по нашему мнению, является дестабилизация общества, представители которого выходят на акции протеста в защиту своих интересов.



Активисты ставят перед новым председателем Правительства страны вопрос, не является ли это дискредитацией политики Президента РФ В.В. Путина, направленной на кардинальные изменения в жизни страны, в том числе в вопросе взаимоотношения власти и общества? На расширенном заседании Правления общественной организации «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» было принято решение, обратиться к новому Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по делу Дмитрия Кривенко.Представители «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», бизнес сообщества, представители предприятий и организаций различной формы собственности, депутатского корпуса органов местного самоуправления выразили поддержку инициативам Президента РФ по реформированию системы государственной власти. Одной из основных задач стоит повышение благосостояния граждан, приоритет личности, борьба с коррупцией во всех ветвях власти, активизация правоохранительных органов по защите законных прав малого и среднего бизнеса.Президент Российской Федерации В.В. Путин особенно подчеркивает моральную и нравственную ответственность людей перед обществом, занимающих должности в структурах государственной власти, которые должны сплотить общество на выполнение серьезных задач государственного развития.В обращении, которое уже направлено в адрес Правительства РФ говорится, что до настоящего момента общественность Тамбовской области ждет мер по делу Дмитрия Кривенко, который ранее руководил (или был учредителем) организаций различной формы собственности в сфере дорожного строительства. В настоящее время Дмитрий Кривенко – директор ГУП РК «Крымавтодор»., - из обращения ассоциации.Общественность хотела бы узнать позицию нового правительства РФ относительно того, имеют ли моральное право занимать высокие должности в государственных предприятиях лица, от действий которых фактически пострадали добросовестные организации, как в этом случае оцениваются их деловые и профессиональные качества? Да и «научные достижения» вызывают много вопросов. А итогом их работы, по нашему мнению, является дестабилизация общества, представители которого выходят на акции протеста в защиту своих интересов.Активисты ставят перед новым председателем Правительства страны вопрос, не является ли это дискредитацией политики Президента РФ В.В. Путина, направленной на кардинальные изменения в жизни страны, в том числе в вопросе взаимоотношения власти и общества?



