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Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается»

Вчера, 08:43
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Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается»5 лет назад Президент РФ В.В. Путин назначил исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

«И если создавать символическую картину перемен минувшей пятилетки, обозначив пять основных тенденций, то можно было бы представить ее так: инвестиции в человека — инфраструктурный прорыв — активизация гражданского общества — новая кадровая политика — конструктивные социальные коммуникации. Это новая реальность нового губернатора», - сообщает пресс-служба администрации области.

«Тамбовщина крепнет, растет, развивается. Перинатальный центр и детская хирургия, школа «Сколково» в Тамбове и современные школы в Рассказово и Мордовском районе, Центр единоборств и спортивные объекты во многих городах и районах области, новоселье в семьях сотен обманутых дольщиков, обновленные дороги… Всего не перечислишь», - отмечает Александр Никитин.

Но не все согласны с подобными оценками. По мнению экспертов, средняя зарплата в Тамбовской области самая маленькая по Черноземью и стране. И она составляет не статистические – 28 тыс. рублей, многие получают 15-20 тыс. рублей в месяц. В ЦФО средняя зарплата - 60 тысяч рублей.
В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза.
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Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается»

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