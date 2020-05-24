Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается» Комментариев: 0



«И если создавать символическую картину перемен минувшей пятилетки, обозначив пять основных тенденций, то можно было бы представить ее так: инвестиции в человека — инфраструктурный прорыв — активизация гражданского общества — новая кадровая политика — конструктивные социальные коммуникации. Это новая реальность нового губернатора», - сообщает пресс-служба администрации области.



«Тамбовщина крепнет, растет, развивается. Перинатальный центр и детская хирургия, школа «Сколково» в Тамбове и современные школы в Рассказово и Мордовском районе, Центр единоборств и спортивные объекты во многих городах и районах области, новоселье в семьях сотен обманутых дольщиков, обновленные дороги… Всего не перечислишь», - отмечает Александр Никитин.



Но не все согласны с подобными оценками. По мнению экспертов, средняя зарплата в Тамбовской области самая маленькая по Черноземью и стране. И она составляет не статистические – 28 тыс. рублей, многие получают 15-20 тыс. рублей в месяц. В ЦФО средняя зарплата - 60 тысяч рублей.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза. 5 лет назад Президент РФ В.В. Путин назначил исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Александра Никитина., - сообщает пресс-служба администрации области.- отмечает Александр Никитин.Но не все согласны с подобными оценками. По мнению экспертов, средняя зарплата в Тамбовской области самая маленькая по Черноземью и стране. И она составляет не статистические – 28 тыс. рублей, многие получают 15-20 тыс. рублей в месяц. В ЦФО средняя зарплата - 60 тысяч рублей.В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза.



