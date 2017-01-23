Взаимодействие властей Котовска с бизнесом получило признание 0 Котовск в 2016 году признан лучшей муниципальной площадкой в Центральном федеральном округе, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог 0 Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти

Задержан один из руководителей «Лаборатории Касперского» 0 В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене.

Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия» 0 Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве.

В Рассказове в пожаре погибли три человека 0 В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.

Уникальный концерт Ситы Джи в Тамбове 0 В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы Ситы Джи (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников 0 Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя

Тамбовские власти задумались о теплицах 0 На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты

В Рассказовском районе построят цех по производству биотоплива 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной

Фото ДТП на Рассказовском шоссе в Тамбове 0 На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер».

Праздник Крещения в Трегуляе 0 В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу.

В Тамбовской области в помощи нуждаются 28 тысяч онкобольных 0 В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных.

В Мичуринске изменили места крещенских купаний 0 По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели.

В убийстве жителя Тамбовской области подозревается его жена 0 По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры.

Тамбовская область среди лидеров по гриппу и ОРВИ 0 За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.

Тамбов готовится к крещенским купаниям 0 Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна.