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Взаимодействие властей Котовска с бизнесом получило признание
Сегодня, 12:03
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в Москве принял участие в торжественной церемонии награждения победителей Национальной премии «Бизнес – Успех». Он приехал на финальный этап конкурса, чтобы поддержать город Котовск, который в 2016 году в Центральном федеральном округе признан лучшей муниципальной площадкой, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фото Э. Бухановой
Конкурс на получение Национальной предпринимательской премии с 2011 года проводят совместно автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Общероссийская общественная организация «Опора России» и Общественная палата Российской Федерации.
Основная задача конкурса – трансляция позитивных примеров развития малого бизнеса, поиск успешных практик по развитию бизнес-среды на муниципальном уровне с целью тиражирования успешного опыта и бизнес-моделей.
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