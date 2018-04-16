Сенаторы поддержали идею создания «Мичуринской долины» 0 Сенаторы профильного комитета Совета Федерации поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» с проектом выступил на заседании глава администрации Александр Никитин.

Начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём 0 Вчера начальник УМВД области Николай Скоков провёл личный приём граждан. На прием пришло 9 человек, все посетители были внимательно выслушаны.

Отопительный сезон завершится завтра 0 Подписано постановление администрации города Тамбова, что с 19 апреля начинается постепенное отключение отопления.

Представлена афиша Рыбаковского фестиваля 0 С 12 мая в Тамбове на базе драматического театра стартует XII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбаковского.

Сегодня в северной части города отключат электричество 0 Сегодня с 10:00 до 11:00 часов будет прекращена подача электроэнергии в северной части города Тамбова в микрорайонах Радужный, Солнечный и Ласки.

Тарифы на перевозки пассажиров взлетели на 20 и более процентов 0 С 10 апреля 2018 г. изменились тарифы на перевозки пассажиров и багажа на большинстве межмуниципальных (внутриобластных) автобусных маршрутов, заказчиком перевозок по которым является управление автомобильных дорог и транспорта области.

Образовательная деятельность в ТГТУ продолжается 0 Сегодня на отдельных новостных порталах города Тамбова появилась информация о том, что якобы вуз лишен аккредитации по ряду направлений, что не соответствует действительности.

Александр Бабаков входит в тройку богатейших сенаторов в стране 0 Согласно декларации о доходах, сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков в прошлом году заработал 564 миллиона рублей, он входит в тройку самых богатых сенаторов страны.

Шамояна освободили от уголовной ответственности 0 Шамоян Р.М. будучи директором строительной организации ООО «Рони» совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах.

Кирсановский сахарный завод стал рекордсменом в стране 0 В России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ»в Тамбовской области, проработав 227 дней.

В результате пожаров в Тамбовской области погибло 16 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-марте 2018 г. в регионе зарегистрировано 208 пожаров, что на 3,7% меньше января-марта прошлого года.

В Сампурском районе снова экологическая катастрофа? 0 Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду села Ивановка Сампурского района Тамбовской области.

Александр Никитин отчитался перед депутатами за 2017 год 0 В пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отчитался о результатах деятельности администрации за 2017 год.

До срока представления деклараций остались считанные дни 0 К завершению близится кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2017 году. Последний день, когда можно представить декларации без штрафных санкций - 3 мая. С 5 апреля декларации от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в здании Инспекции по адресу:

Запасной выход из детского Центра загроможден предметами мебели 0 Прокуратурой Октябрьского района г.Тамбова проведена проверка по вопросу соблюдения в детском центре «Солнечный лучик» требований законодательства о пожарной безопасности и о лицензировании.

На голову девочки упал камень с жилого дома 0 После публикации на LifeTambov следственный комитет по Тамбовской области начал проверку по факту падение камня с крыши жилого дома на Мичуринской на голову девочке, которая шла в школу.

Внимание! В центре города будет ограничено движение 0 Во время заседания Тамбовской областной Думы 13 апреля в центре города Тамбова, когда будет выступать глава администрации Тамбовской области Александр Никитин со своим ежегодным отчетом, ограничат движение транспорта.

Поисковые отряды заступили на «Вахту памяти» 0 На Воздвиженском кладбище прошло торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти», на этот раз заступили 26 поисковых отрядов.

Все депутаты Госдумы от Тамбовской области поддержали выступления спикера 0 После отчета о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе ФС РФ слово взял спикер парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин.

Последнее заседание Тамбовской городской Думы прогуляли 12 депутатов 0 Тамбовская городская Дума на своем официальном сайте опубликовала первую информацию по результатам мониторинга посещаемости депутатами комитетов и заседаний.