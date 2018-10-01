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На хлебозаводе умер слесарь
Сегодня, 07:52
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На ОАО «Тамбовский хлебозавод» произошел несчастный случай. 62-летний слесарь-сантехник был найден мертвым в помещении баков холодной воды, при этом, когда он заступил на смену, на плохое самочувствие рабочий не жаловался.
По данному факту работодателем создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая будет осуществлять деятельность под надзором трудовой инспекции.
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