В Тамбовской области усиливается протестная активность Комментариев: 0



1 февраля прошел сход в Голынщинском сельсовете на улице Мартыновка и 3 февраля в Уваровщинском сельсовете организаторами выступили местные депутаты от КПРФ. Вновь пришедшие на собрание жители возмущались мусорным полигоном, на который, по слухам, начали свозить отходы с соседних районов. Во всяком случае жители уже наблюдают поток мусоровозов, поскольку полигон расположен в непосредственной близости от населённых пунктов, и требуют привлечь внимание к этой проблеме на самом высоком уровне.



К слову, расположен полигон ТБО на возвышенности, и в случае дружного таяния снега весной или обильных дождей все «прелести» мусорной свалки окажутся в реке Пурсовке, которая и так находится не в самом лучшем состоянии. Да и полигоном данную свалку назвать трудно, это просто место в чистом поле, где находятся горы мусора. Как положено, обустроить его только обещают, да и то как-то неуверенно. А мусор продолжает скапливаться…



Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.1 февраля прошел сход в Голынщинском сельсовете на улице Мартыновка и 3 февраля в Уваровщинском сельсовете организаторами выступили местные депутаты от КПРФ. Вновь пришедшие на собрание жители возмущались мусорным полигоном, на который, по слухам, начали свозить отходы с соседних районов. Во всяком случае жители уже наблюдают поток мусоровозов, поскольку полигон расположен в непосредственной близости от населённых пунктов, и требуют привлечь внимание к этой проблеме на самом высоком уровне.К слову, расположен полигон ТБО на возвышенности, и в случае дружного таяния снега весной или обильных дождей все «прелести» мусорной свалки окажутся в реке Пурсовке, которая и так находится не в самом лучшем состоянии. Да и полигоном данную свалку назвать трудно, это просто место в чистом поле, где находятся горы мусора. Как положено, обустроить его только обещают, да и то как-то неуверенно. А мусор продолжает скапливаться…



