Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

«Наш класс. История в 14 уроках»

Депутат-единоросс снес здание на чужом земельном участке

В Тамбове задержали высокопоставленного чиновника

Главе Никифоровского района придется уволить свою жену

В Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария

В детской областной больнице ежегодно спасают более 300 малышей

Жители города Тамбова жалуются на уборку дворов

В Тамбовскую область планируют направлять мусор из Москвы?

Родители школьников: «У ребенка начались проблемы с животом, очень сильные боли, до слез»

» » В Тамбовской области усиливается протестная активность

В Тамбовской области усиливается протестная активность

Вчера, 16:16
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области усиливается протестная активность Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.

1 февраля прошел сход в Голынщинском сельсовете на улице Мартыновка и 3 февраля в Уваровщинском сельсовете организаторами выступили местные депутаты от КПРФ. Вновь пришедшие на собрание жители возмущались мусорным полигоном, на который, по слухам, начали свозить отходы с соседних районов. Во всяком случае жители уже наблюдают поток мусоровозов, поскольку полигон расположен в непосредственной близости от населённых пунктов, и требуют привлечь внимание к этой проблеме на самом высоком уровне.

К слову, расположен полигон ТБО на возвышенности, и в случае дружного таяния снега весной или обильных дождей все «прелести» мусорной свалки окажутся в реке Пурсовке, которая и так находится не в самом лучшем состоянии. Да и полигоном данную свалку назвать трудно, это просто место в чистом поле, где находятся горы мусора. Как положено, обустроить его только обещают, да и то как-то неуверенно. А мусор продолжает скапливаться…

В Тамбовской области усиливается протестная активность
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Мусорная проблема вывела на улицу жителей города Кирсанова

В Сосновском районе проходят протесты против пенсионной реформы

Строители использовали пруд как свалку

Экологи проверили тамбовские дворы

Экологи проверили тамбовские дворы

Тонкий лёд

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

KIA Rio X-Line увеличил дорожный просвет

Вчера, 20:32
0
С 1 февраля 2019 года во всех дилерских центрах KIA стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Тамбовского бизнесмена задушили в Москве

Вчера, 20:03
0
В Москве в новом баре на улице Земляной вал бармен задушил тамбовского предпринимателя.

Два убийства при помощи ножей

Вчера, 19:49
0
В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.

В Тамбовской области усиливается протестная активность

Вчера, 16:16
0
Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.

В Уварово собирают деньги для погорельцев

Вчера, 12:21
0
После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.

Две женщины пострадали в ДТП в Тамбове

Вчера, 12:10
0
В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.

Тамбов в числе самых коррумпированных городов России

Вчера, 11:49
0
Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным

Вчера, 11:36
0
Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

Вчера, 10:06
0
В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.

Школьники построили модель солнечной системы

Вчера, 07:58
0
фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».

Фестиваль «Лысогорские санки» пройдет 16 февраля

Вчера, 07:45
0
Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля.

Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

3 февраля 2019
0
Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.

ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

3 февраля 2019
0
ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). 4 февраля ХК "Тамбов" встретится с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».

Директору ООО «Сады Мичурина» вынесен приговор

3 февраля 2019
0
На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб.

Больше всего бракованных продуктов в Кирсанове

3 февраля 2019
0
В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.

Умер Децл, создатель русского рэпа

3 февраля 2019
0
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца.

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

3 февраля 2019
0
В течение 2018 года эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной. При этом вызывает серьезные опасения рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 13,6%, - сообщает роспотребнадзор.

В Мичуринском районе произошло лобовое столкновение – водитель погиб

3 февраля 2019
0
В Мичуринском районе на 939 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Тамбовчанка почти 90 лет прожила в лесу

2 февраля 2019
0
ИА "Тамбов-информ" публикует замечательное интервью, которое наши коллеги с РИА ТОП68 взяли у 90-летней тамбовчанки, которая всю жизнь прожила в лесу.

В ДТП на трассе «Тамбов-Пенза» пострадали 4 человека

2 февраля 2019
0
На 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 1 февраля столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 9-летний ребенок.

Зимняя выставка в Тамбовской картинной галерее

2 февраля 2019
0
С 1 февраля в Тамбовской картинной галерее начинает работу выставка учащихся и преподавателей художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова «Зимняя сказка».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги