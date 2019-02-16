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Загорелась квартира на 9 этаже
Сегодня, 09:15
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В прошедшие выходные на девятом этаже в многоквартирном доме в Тамбове на ул. Рылеева произошел пожар. Загорелась квартира, дым почувствовали соседи, которые до приезда пожарных пытались сами потушить возгорание, но было уже поздно.
Сотрудники МЧС боролись с огнем на протяжении часа. После проведенных работ выяснилось, что хозяин, когда начался пожар, испугался и убежал. В результате пожара пострадала не только злополучная квартира, но и другие жилые площади, в том числе в результате залития.
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